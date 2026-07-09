El colegio Medalla Milagrosa de Zamora gana el Premio Nacional de Educación por un proyecto sobre migración

El colegio Medalla Milagrosa ha conseguido el Premio Nacional de Educación para la Solidaridad Global Vicente Ferrer, por su proyecto “Los que marcharon, los que volvieron”, desarrollado durante el curso 2024-2025. Se trata de un reconocimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dirigido a centros educativos de toda España.

No es la primera alegría que este proyecto da al colegio, ya que “Los que marcharon, los que volvieron” se desarrolló también gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, a través de una subvención a proyectos de Educación para la Ciudadanía Global en Centros Educativos de la comunidad. La finalidad de este trabajo es mejorar el conocimiento de la realidad migratoria y la integración de los alumnos y familias inmigrantes que forman parte de la comunidad educativa del centro, “partiendo de la base de que todos, en algún momento, somos o hemos sido inmigrantes”.

Proyecto "Los que marcharon, los que volvieron", del colegio Medalla Milagrosa. / Cedida

Ya solo el título del proyecto es bastante revelador. “Hace alusión al hecho de que, en realidad, cuando los inmigrantes vienen nuestros pueblos y ciudades de España, no son gente extraña, son personas con nuestros propios genes, que regresan a casa con todos los derechos”, explica la profesora Elisa Gómez, quien, junto a Carla García, está a la cabeza de la puesta en marcha de este proyecto, liderado por su compañero Francisco José González. Un trío al frente de esta apuesta por una educación diferente, pero en cuyo desarrollo ha participado todo el equipo docente, puesto que se han desarrollado un total de 21 actividades entre todas las etapas educativas.

Compartir experiencias

En ellas, han participado activamente familias del colegio que venían de fuera, compartiendo su experiencia de acogida en España, su vida anterior en sus países de origen y todas las vicisitudes que han tenido que pasar hasta el momento actual. A través de charlas y entrevistas, los alumnos se percataron de una realidad cercana que viven muchos de sus compañeros. A estos encuentros se unieron otras iniciativas, como un análisis del tema de la inmigración, el papel específico de la mujer en esta situación o una jornada centrada en el continente africano, en la que tomaron parte los alumnos de todas las etapas educativas.

Proyecto "Los que marcharon, los que volvieron", del colegio Medalla Milagrosa. / Cedida

Gómez reconoce que el aprendizaje del alumnado con este proyecto ha sido muy enriquecedor. “Es una manera de aprender de otra forma, siendo conscientes de una realidad muy cercana, por lo que se implican muchísimo”, subraya la profesora sobre un proyecto que se desarrolló desde septiembre hasta junio del pasado curso.

Criterios solicitados

Las experiencias educativas, proyectos y propuestas pedagógicas que se han presentado a esta edición deben estar orientadas al desarrollo del pensamiento crítico sobre desigualdad, derechos humanos, sostenibilidad y justicia social; conectar lo local con lo global, mostrando cómo los desafíos mundiales se reflejan en la realidad cercana del alumno; el uso de metodologías activas y participativas, incorporar un enfoque de derechos, igualdad de género, diversidad, paz y sostenibilidad; generar un impacto real en el alumnado, el centro y la comunidad educativa o integrar los ODS y la Agenda 2030 como marco de acción educativa. Muchos de los criterios que se exigen desde la organización del concurso son ampliamente cumplidos por el proyecto zamorano.

Proyecto "Los que marcharon, los que volvieron", del colegio Medalla Milagrosa. / Cedida

“En definitiva, se buscan experiencias que formen ciudadanía global, promuevan la corresponsabilidad y contribuyan a transformar mentalidades, valores y prácticas sociales”, resumen desde la convocatoria.

Seminario y entrega de diplomas

Gracias a este premio, el colegio Medalla Milagrosa participará en un seminario de intercambio de formación en buenas prácticas, que tendrá lugar a mediados de octubre en Marruecos, junto los otros quince centros seleccionados en sus diferentes categorías.

Tras este encuentro, se hará entrega de los diplomas a los ganadores el 19 de octubre en la sede madrileña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.