El Ayuntamiento de Zamora aprovecha el verano para hacer obras en quince colegios públicos, pero ¿quién instalará el aire acondicionado en las aulas?

El Ayuntamiento de Zamora ha aprovechado que el alumnado no tiene clase en época estival para acometer obras de mantenimiento y pequeñas reparaciones en una quincena de centros educativos de la ciudad de educación Infantil y Primaria. La inversión total que destina a estos trabajos el Consistorio ascenderá a más de 220.000 euros, según ha detallado el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo.

El plan integral de mantenimiento y reparación se ejecuta aprovechando las vacaciones escolares con el fin de ejecutar las obras más complejas sin interferir en la actividad lectiva.

Novo ha explicado que esta planificación nace del diálogo directo con la comunidad educativa, ya que durante los últimos meses, los servicios municipales han recopilado y analizado las carencias y demandas remitidas por los equipos directivos de cada centro para redactar las correspondientes memorias técnicas.

Centros educativos con obras

El plan presentado contempla actuaciones en los colegios Alejandro Casona, Arias Gonzalo, Gonzalo de Berceo, Jacinto Benavente, José Galera, Juan XXIII, La Hispanidad, La Viña, Miguel de Cervantes, Nuestra Señora de la Candelaria, Obispo Nieto, Riomanzanas, Sancho II, San José de Calasanz y La Villarina.

La inversión municipal se desglosará en seis partidas específicas destinadas a solucionar el desgaste diario de los edificios. Por un lado, para el pintado y renovación de numerosos espacios, tanto interiores como exteriores, se emplearán más de 43.000 y otra partida similar para labores de albañilería que permitirá la reparación de cubiertas, goteras, paredes, zócalos, pavimentos y alicatados.

En actuaciones de carpintería se van a invertir más de 42.589 euros, para la reparación y sustitución de elementos de aluminio y madera como puertas, ventanas, persianas y armarios. El plan también contempla la realización de trabajos de mejora y mantenimiento en las instalaciones eléctricas de los centros, acción para la que se destinarán cerca de 36.500 euros. También se realizarán trabajos para solventar las deficiencias en redes sanitarias e instalaciones hidráulicas, con un presupuesto de 30.500 euros y, por último, para la reparación de rejas, verjas metálicas y puertas de acceso se destinarán más de 24.000 euros.

Pablo Novo, en la rueda de prensa. / Cedida

El concejal de Obras ha declarado que el objetivo fundamental de este esfuerzo inversor es garantizar "una red educativa pública cuidada, digna y segura, alargando la vida útil de las infraestructuras" existentes para que miles de niños y niñas de Zamora puedan estudiar en las mejores condiciones.

Aire acondicionado

Con motivo de su comparecencia, Novo ha aclarado a preguntas de los periodistas que en caso de que sea necesario instalar sistemas de climatización y aire acondicionado en los centros escolares públicos de la ciudad, tal y como reclaman algunas asociaciones de madres y del profesorado ante el cambio climático y las aulas temperaturas que se tienen que soportar cada vez con más frecuencias en las clases, quien debe encargarse de ello es la Junta de Castilla y León.

Al respecto, Novo ha aclarado que mientras el Ayuntamiento se encarga de pequeñas obras de mantenimiento, reparación y conservación, las que suponen grandes inversiones, como por ejemplo el cambio integral de todas las ventadas para una mayor eficiencia energética, es la Administración autonómica la que debe llevarlas a cabo. Así ha sido en algunos colegios, donde se han acometido obras de calado, como en el Juan XXIII, pero hay otros, como La Hispanidad o el de La Candelaria, que requieren de inversiones en profundidad "para que no parezcan entornos casi carcelarios", al parecer en su infraestructura colegios "de los años sesenta y setenta" del siglo pasado.

Obras en el entorno del colegio Nuestra Señora del Rocío. / José Luis Fernández

Por ello, el edil ha reclamado inversiones de la Junta en esos centros y ha explicado que, si se necesita instalar climatización o aire acondicionado en las clases, debe ser también la Administración autonómica la que impulse esa actuación y sufrague su coste. Si en un colegio se rompe una ventana, la reparación corre a cargo del Ayuntamiento, pero si es un cambio estructural de la carpintería metálica, es la Junta la que debe acometerlo como inversión y el tema de al climatización "es una cuestión de inversión, exactamente igual", ha zanjado la cuestión.

Entorno escolar seguro

Al margen del plan integral de mantenimiento, el Ayuntamiento continúa acometiendo obras en las calles de acceso a centros educativos en el marco del plan de entornos escolares seguros, que suman ya una decena de intervenciones. La última de ellas, que se lleva a cabo actualmente, se acomete en el Colegio Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de San José Obrero, en el marco de una intervención global de pavimentación que afecta igualmente a otras calles de la zona.