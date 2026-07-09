El AVE Zamora-Madrid encadena otra jornada de retraso en el tren de la mañana: la paciencia de los usuarios, al límite

La paciencia de los usuarios del AVE Zamora-Madrid está al límite, casi a la par que la desesperación y el trastorno que sufren cada día a consecuencia de los retrasos encadenados en el servicio. Después de cuatro horas de demora en los últimos cuatro trenes de ayer, hoy jueves ha vuelto a pasar: los usuarios que debían estar rumbo a la capital de España en el convoy de las 7.41 para asistir a sus trabajos y obligaciones siguen esperando en la estación de tren de Zamora.

Ante la nueva demora, los pasajeros afectados tiran de pancarta para visibilizar pacíficamente su hartazgo: "Sin tren madrugador Zamora se queda atrás".

Tren madrugador: en el limbo

La petición de un tren madrugador que permita llegar a Madrid en un horario laboral más normalizado constituye una de las reivindicaciones de las personas que tratan de mantener su residencia en Zamora aunque su puesto de trabajo esté en la capital de España. Una medida que está dando buenos resultados en plazas como Valladolid, pero que sigue sin ponerse en marcha en el caso zamorano.

Todo ello, a pesar de que sigue teorizándose sobre la necesidad de implementar medidas que permitan la llegada de familias jóvenes y fijar población.