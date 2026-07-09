Una agresión sexual y dos mordeduras de perros, incidentes más graves sufridos por peregrinos en Zamora en 2025

Una agresión sexual cometida contra una mujer fue el hecho delictivo más grave identificado en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de Zamora, seis rutas por las que transitan en torno a 4.500 personas al año. Junto a ello, la mordedura de un perro que sufrió una peregrina italiana en Tierra del Vino, que tuvo una amplia repercusión en redes sociales, y otro ataque canino en Sanabria fueron los hechos más sobresalientes de una ruta calificada como "camino seguro" y blindada sobre todo frente a las agresiones sexuales.

La existencia de robos y otros hechos delictivos es prácticamente nula y las 180 actuaciones de auxilio desarrolladas por la Guardia Civil fueron sobre todo atenciones sanitarias, por accidentes o esguinces o bien otro tipo de incidencias, como averías en bicis y otro material.

Presentación de la campaña contra las agresiones sexuales en el Camino de Santiago / Alba Prieto / LZA

Todos estos datos se han conocido durante la presentación de la campaña "No caminas sola, el Camino de Santiago libre de violencias machistas", impulsado por la responsable del área en la Subdelegación del Gobierno, Marisa Manso, que se sumó a la iniciativa nacional en 2022 y detallado por el titular de la plaza Ángel Blanco.

Para la campaña se han editado 190 carteles, 4.065 tarjetas en castellano, 2.625 tarjetas en inglés, con información sobre los teléfonos de emergencias y la app AlerCops además de un código QR que lleva a la web con los recursos de ayuda y prevención. La campaña se financia con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se ha remitido a 47 ayuntamientos, a 40 albergues, a 40 farmacias y dos botiquines situados en la ruta, además de Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, Patronato y oficinas de turismo de la provincia, a la Asociación del Camino de Santiago y Amigos de la Bici, buscando "la colaboración de todos" para "construir un escudo protector infalible" que mejore "la concienciación, la prevención y la denuncia en caso de que ocurra algún tipo de violencia a la mujer, a la peregrina que está haciendo el Camino de Santiago", dijo Blanco.

El 53% de los peregrinos son mujeres, "el futuro del Camino de Santiago se escribe en femenino", señaló el subdelegado. "Hemos construido un escudo protector, pero el riesgo cero no existe. El 6 de agosto del 2025, ocurrió una agresión sexual a una peregrina, en la provincia".

Oficina móvil de atención al peregrino

El comandante de la Guardia Civil Pedro Matellán destacó que el objetivo es conseguir "una seguridad integral en el camino. Para ello, ya desde hace varios años, además de las patrullas de seguridad ciudadana, que pueden ver ustedes por todos nuestros pueblos, hemos creado una unidad específica, que es una oficina móvil de atención al peregrino, cuya misión es específicamente acompañar en el camino".

En 2025 durante la ejecución del plan, de mayo a octubre, "se realizaron más de 3.000 servicios específicos de asistencia y auxilio y apoyo a los peregrinos. Hubo más de 180 actuaciones de auxilio a peregrinos que habían sufrido accidentes o enfermedades, caídas, cualquier tipo de auxilio que necesitaron". También debido al "número creciente de mujeres que hacen la peregrinación solas" se trata de "que haya un escudo protector y siempre en caso de cualquier agresión o cualquier ilícito contra su persona, estar siempre ahí y estar pendientes de la seguridad de las personas que hacen el camino".

Francisco Ramos, inspector y Jefe de la Unidad de Inteligencia y Estadística de la Policía Nacional de Zamora destacó la importancia, también, del tramo del Camino de Santiago que atraviesa la capital. Destacó aplicación AlerCops, una aplicación gratuita de la Secretaría de Estado, que tiene una funcionalidad específica para los peregrinos, conocida en algunos lados como Vigilante o Guardián Benemérito o Guardián Nacional, que es bastante interesante".

"El camino es seguro"

El responsable de la Asociación de Camino de Santiago, José Almeida, aseguró que el camino es seguro, "especialmente en los últimos años, desde que hay este servicio de atención al peregrino. Desde que entran por el Cubo del Vino hasta que salen por Lubián, el peregrino se siente seguro porque ante cualquier incidencia que tenga, cualquier molestia, cualquier contratiempo, sabe que va a tener pendiente al equipo de atención al peregrino, que va a estar pendiente de si ha llegado, si no ha llegado, si le ha ocurrido alguna cosa".

La vocal del Colegio de Farmacéuticos, María Ángeles Casas indicó que son 40 farmacias y dos botiquines los que participan en esta campaña, por estar situadas en las localidades por donde pasa en Camino de Santiago por la provincia.

También desde la Asociación Nacional de los Caminos de la Vía de la Plata, el portavoz agradeció el dispositivo de seguridad. No es fácil tener cifras reales de los peregrinos. Llegan a Santiago unos nueve mil pero hay muchos que parten desde Orense, por lo que realmente los que pasan por Zamora pueden rondar los 4.500, cifra que se remontaría en torno a los siete mil si se suman los turistas que escapan del radar de los albergues.

El hecho de que entre los peregrinos funcionen con fluidez las redes sociales es lo que permite constatar la ausencia casi total de robos u otros hechos delictivos que pudieran no denunciarse. En el caso de la mordedura consumada de perro y el intento la Guardia Civil tomó cartas en el asunto "hablando con ganaderos, hablando con los municipios, y no nos consta que haya habido nada más", dijo el subdelegado.