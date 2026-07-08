Un zamorano se libra de la acusación de agresión sexual tras una riña de pareja pero es condenado por maltrato

El joven P.D.G.B. ha sido condenado a un año de cárcel por la Audiencia Provincial de Zamora por un delito de maltrato, tras modificar Fiscalía y acusación particular sus conclusiones y rebajar sustancialmente la pena inicial de 5 años por unos hechos que incluían también la agresión sexual.

Un acuerdo para una sentencia de conformidad alcanzado por el abogado defensor con la fiscal y la acusación particular permitió al joven, que llegó a la sala de vistas esposado y bajo custodia policial volver a Topas pero solo para recoger sus pertenencias, ya con el auto de libertad bajo el brazo.

Los hechos que se juzgan ocurrieron el 5 de mayo de 2024. El joven y su entonces pareja mantuvieron una fuerte discusión en el interior de un vehículo que estaba aparcado de madrugada en un descampado. La riña pasó a mayores y el hombre agredió a la mujer.

La chica denunció los hechos e inicialmente se pidió para su entonces pareja una pena de 9 años de cárcel por agresión sexual con penetración. A medida que avanzaba la instrucción, Fiscalía y acusación particular fueron modificando su calificación de los hechos sobre todo porque no quedaba acreditado que hubiera habido una agresión sexual tan grave, mientras sí se tenía constancia de las lesiones, el golpe en el ojo y los daños en la muñeca, fruto del forcejeo y que obligó a llevar a la mujer una férula durante un tiempo.

En todo caso a la sesión de la vista oral prevista por la Audiencia Provincial de Zamora para este viernes llegaba una acusación con petición de pena de cinco años de cárcel por un delito de maltrato y agresión sexual, si bien las conversaciones previas entre las partes dieron como resultado un acuerdo para modificar la calificación del delito y considerarlo maltrato, así como la pena asociada de un año de cárcel, además de otras accesorias como la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante un periodo de dos años y el pago de 2.025 euros de indemnización.

La acusación solicitó además que la condena se extendiera al pago de las costas del abogado.

La víctima se quedó dormida

Hubo que esperar, sin embargo, bastante rato para que la vista pudiera comenzar. Y es que estaba tribunal, letrados y testigos e incluso el acusado que se encontraba ya en los calabozos del Palacio de Justicia custodiado por la Policía Nacional, pero faltaba la víctima. Tras varios intentos por localizarla al fin se dio con su paradero: se había quedado dormida.

Una vez la joven llegó a la Audiencia pudo comenzar la sesión, que se inició con la lectura, por parte de la fiscal, de la modificación de la calificación de los hechos y la pena, a la que se adhirió el abogado de la acusación particular.

El tribunal dio la palabra al acusado, quien se declaró conocedor de la petición de pena que se pedía contra su persona y que estaba de acuerdo con ella. Ratificó lo mismo su abogado. Solo faltaba la ratificación de la víctima, que declaró en la sala protegida por un biombo y solo para explicar que también estaba de acuerdo con la resolución de la causa acordada por los profesionales.

Sin más la presidenta de la sala dio lectura a la sentencia in voce, pidió a todas las partes que manifestaran si pretendían recurrirla, y al obtener una respuesta negativa la declaró firme. Pidió a los agentes que esperaran un momento antes de volver con el prisionero a Topas, ya que se les iba a entregar el documento de puesta en libertad. Tendría que volver de nuevo a prisión a recoger sus pertenencias, pero quedaba libre.

Lo que está pendiente de conocer es si el tribunal suspenderá o no la pena. Normalmente, las que son inferiores a dos años se suelen suspender, a condición de que no se vuelva a delinquir en un periodo determinado, si bien en este caso es necesario estudiar el historial, ya que podría haber procedimientos pendientes.