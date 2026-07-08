"Zamora ya no es un lugar de paso": los creadores de contenido hacen viral el territorio

"Estas vistas desde el Balcón del Duero son espectaculares", comenta la creadora de contenido zamorana Elvira Pérez Pelaz. Apreciación que comparten la famosa arqueóloga y divulgadora segoviana, Lidia Merenciano, y el tiktoker vallisoletano, Manuel Alonso. Los tres disfrutan del paisaje desde Fermoselle mientras charlan sobre los encantos de la provincia. Una conversación en la que participan sus extensas comunidades virtuales, así como cualquiera que navegue por la red.

El objetivo es ofrecer un relato de su viaje para dar mayor notoriedad a un destino único: el corredor ecoturístico de Zamora y el Duero. Territorio que se recorre, se escucha y se comparte gracias a la experiencia de reconocidos creadores de contenido. Se trata, por tanto, de vivirlo para poder contarlo y mostrarlo. Una manera de modernizar la imagen de la provincia y hacerla visible ante nuevos públicos que consumen turismo a golpe de vídeo, reels, podcasts y experiencias compartidas en redes.

Ellos no son los únicos que han participado en la campaña: Javier García, impulsor de La ubicación perfecta; la diseñadora de moda Irene de la Cuesta; Sergio Gil, más conocido en redes como Sergio va en bici; o Ali call me reader, creadora de contenido centrada en la literatura, también han dado vida a los episodios del podcast del programa Embajadores del destino Zamora Duero Esencial. Acción dentro de un potente proyecto de promoción, impulsado desde la Diputación de Zamora, para reforzar el posicionamiento del Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero como destino turístico de calidad en la que también han participado Sara Encinas y Miriam Labrador, dos de las creadoras de contenido y emprendedoras digitales más destacadas de Salamanca.

El proyecto ha funcionado "bastante bien", asegura el diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, quien resalta que se está consiguiendo que Zamora deje de verse como un lugar de paso para convertirse en un lugar en el que los visitantes se quedan más tiempo.

Las creadoras de contenido Sara Encinas y Miriam Labrador en el evento promocional de "Zamora Duero Essencial" en Madrid. / Jose Luis Fernández

La iniciativa, financiada con fondos Next Generation EU, forma parte de una estrategia más amplia con la que se persigue ganar visibilidad para atraer a un mayor número de viajeros, así como diversificar la imagen turística del territorio y, sobre todo, lograr que los visitantes pernocten más y alarguen su estancia en Zamora. "Los embajadores, prescriptores de contenido, que han participado se mueven en ámbitos distintos como el turismo gastronómico, familiar, de naturaleza o patrimonial, entre otros, por lo que se ha podido llegar a distintos públicos, especialmente también a los más jóvenes, enseñando el destino desde varias miradas", detalla López de la Parte.

De este modo, no se ha tratado de vender una imagen única del destino, sino poner en el mapa el atractivo conjunto de recursos y experiencias que ofrece el Corredor Ecoturístico del Duero como espacio sostenible integrado por la ciudad y espacios naturales que abarca áreas fluviales clave como los Arribes del Duero, ofreciendo la posibilidad de practicar cicloturismo, senderismo y observación de aves, entre otras actividades que se unen a la riqueza monumental de la provincia.

Pero, la campaña no se ha limitado a enseñar paisajes o monumentos, también ha tratado de proyectar la vida que sostiene el territorio, "las personas que hacen territorio". "Nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros vecinos, las personas que mantienen ese territorio y que dan vida a esa tierra", enfatiza el responsable del área de Turismo en la institución provincial. López de la Parte subraya esa dimensión humana como una de las claves del proyecto, al entender que la promoción turística no debe centrarse solo en enseñar espacios, sino también en explicar quién está detrás de ellos y qué tipo de provincia se ofrece al visitante.

Campaña que ha servido para dar a conocer otros enclaves de la provincia menos conocidos. "Creemos que ha sido un éxito también dar visibilidad a esa parte de nuestra provincia, ofreciendo un pack completo", comenta. "Pack" en el que se encuentran, por ejemplo, las Lagunas de Villafáfila, Sanabria o Toro, además de otros espacios naturales o patrimoniales.

La idea es trasladar que Zamora no se limita a un único foco de interés porque la provincia no debe verse como un destino de una sola visita o una escapada rápida a un punto concreto, sino como un territorio en el que hay para todos los gustos y en el que se pueden encadenar varias experiencias. Ese es el fin que se persigue desde el Patronato de Turismo, "semilla a semilla", y que empieza a dar frutos. No se trata, por tanto, de lograr un impacto puntual con un post en redes sociales, si no dar pasos firmes para construir marca, notoriedad y generar un interés que se traduzca en un deseo de visitar la provincia a medio plazo.

El vicepresidente primero y diputado Víctor López de la Parte durante la presentación de "Zamora Duero Esencial", en Madrid / Jose Luis Fernández.

Programa "Embajadores del Destino" que consolida una forma de trabajar por la que apuesta el área dirigida por López de la Parte. Estrategia que empieza a notarse. "El gran reto que teníamos en este mandato era conseguir que la gente nos conozca más y aumentar las pernoctaciones y creo que lo estamos consiguiendo, los resultados se están viendo ya este año", afirma. Valoración que se apoya en los últimos datos oficiales que posicionan a Zamora como la única provincia de Castilla y León que crece en viajeros y pernoctaciones en lo que va de 2026.

La explicación, que ofrece López de la Parte, sobre este aumento de las pernoctaciones apunta directamente al cambio de percepción del destino. Durante años, muchos turistas se acercaban a Zamora a pasar el día mientras se alojaban en otras provincias como Salamanca, Valladolid o León. Ahora, la situación estaría cambiando, ya que quienes llegan a la provincia no solo duermen en ella, sino que además prolongan su estancia porque descubren que hay más cosas que ver y hacer. Transformación del turista de paso en visitante que pernocta que se debe, según valora el diputado, en la promoción realizada para mostrar las distintas posibilidades del territorio.

"Lo estamos consiguiendo con muchas cosas en contra porque hay que recordar que seguimos teniendo los campings vacíos, por lo tanto tenemos menos plazas que ofertar a los turistas. Eso quiere decir que, en términos absolutos, estamos subiendo más turistas que otras provincias porque tenemos menos plazas y con establecimientos hoteleros cerrados", opina.

Sanabria y el eclipse, motores del verano para el territorio

Balance positivo del programa al que se suma una previsión moderadamente optimista para el verano. El responsable de Turismo reconoce que todavía es pronto para hacer una valoración y apuesta por la cautela, especialmente pensando en agosto, pero asegura que las primeras conversaciones con empresarios del sector, sobre todo en Sanabria, apuntan a que las reservas están "yendo bastante bien" por lo que se atisba un verano "medianamente bueno".

En esa previsión influyen también los eventos y actividades que se celebran durante el mes de julio en la comarca sanabresa, desde las regatas hasta la concentración motera, que convierten los fines de semana en periodos especialmente fuertes para el territorio. Por ello, confía en que Sanabria siga siendo uno de los motores del verano zamorano, extendiéndose esa capacidad de atracción a otros puntos de la provincia para generar estancias más largas.

Temporada estival en la que tendrá un gran protagonismo el eclipse total de sol del 12 de agosto. "Hará también que venga mucha gente no solo ese día, sino las jornadas previas y quedándose días después con nosotros", destaca López de la Parte.