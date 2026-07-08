Zamora apuesta por el turismo sostenible en el III Foro MICE de Castilla y León

Zamora acudió al III Foro MICE de Castilla y León, celebrado esta semana en Ávila, con la sostenibilidad como bandera. El concejal del área en el Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, fue ponente de la mesa redonda titulada “¿Se puede planificar el futuro?”, celebrada en el Palacio de Congresos Lienzo Norte, donde se analiza el futuro de un turismo de viajes de negocios y eventos corporativos.

Durante su intervención, Strieder hizo balance de las actuaciones realizadas en materia turística en Zamora durante la última década, poniendo el énfasis en lo que es necesario hacer en el futuro para continuar atrayendo turistas. Entre las propuestas que presentó, el responsable municipal de turismo en Zamora, destacó la necesidad de “seguir apostando e invirtiendo desde las instituciones en apoyo del sector turístico”.

Tomar en serio el cambio climático

Otro de los puntos en los que incidió fue la necesidad de “tomar más en serio el discurso sobre la sostenibilidad, que hasta ahora ha tenido poco efecto”, lamentó el concejal, añadiendo que hay que buscar nuevos formatos para eventos en el sector MICE, “debido a los cambios que se están produciendo en el clima y las olas de calor, que obligarán a reorganizar de forma diferente las actividades ofertadas al visitante”, advirtió.

En este sentido, Strieder reclamó una mayor legislación “que permita luchar y adaptarse a este cambio climático que traerá consigo la modificación de los hábitos de los visitantes”, aseguró.

Junto con Strieder, participaron en la mesa redonda Joaquim Pinto, director de Padcelona y Eventscase, plataforma de gestión de eventos; y César González, CEO de Somos Experiences, agencia especializada en marketing experiencial y eventos.

El foro celebrado en Ávila partía con el objetivo de resaltar la oferta que Castilla y León tiene para el turismo de reuniones y viajes de incentivos, con el objetivo de favorecer el tejido empresarial y las relaciones comerciales de este sector.

Potencial de crecimiento

El turismo MICE es uno de los segmentos turísticos con mayor potencial de crecimiento, como queda reflejado en el informe del Spain Convention Bureau, según el cual, durante 2025, el turismo de reuniones generó un volumen de negocio en España de 14.830 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,7 % respecto a 2024. El número de viajeros alcanzó los 10,67 millones y, además, el gasto medio diario del turista de negocios fue de 388,5 euros, triplicando casi el del turista vacacional.

Estas cifras resumen el potencial de España en este modelo turístico marcado por la desestacionalización y en el que España ocupa la tercera posición mundial.