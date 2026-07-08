Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aparcamiento en ZamoraAlquiler de vivienda en ZamoraRobos en Villanueva de Valrojo (Zamora)Mundial 2026: fecha y horario del España-Bélgica
instagramlinkedin

Vandalismo en la Ronda de Santa Ana de Zamora: Varios coches aparecen con las lunas rotas

Los vehículos presentaban daños en las ventanillas y la zona quedó acordonada con cinta policial

Rotura lunas en la Ronda de Santa Ana

Rotura lunas en la Ronda de Santa Ana / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro García Benito

Varios vehículos estacionados en la Ronda de Santa Ana, en Zamora, han aparecido con las lunas rotas, según muestran las imágenes tomadas en el lugar de los hechos.

Al menos varios turismos presentan daños en las ventanillas laterales, con los cristales completamente fracturados y restos de vidrio esparcidos sobre la calzada y junto a los vehículos. La zona ha sido acordonada con cinta de la Policía Nacional.

Rotura lunas en la Ronda de Santa Ana

Rotura lunas en la Ronda de Santa Ana / Cedida

Daños en varios vehículos

Las imágenes reflejan que los daños afectan a más de un coche estacionado en esta vía de la capital zamorana. Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjeron los hechos, ni si se han registrado detenciones o denuncias relacionadas con este suceso.

Noticias relacionadas y más

Se está a la espera de que se conozcan más detalles sobre lo ocurrido en la Ronda de Santa Ana, donde los propietarios de los vehículos afectados se han encontrado con importantes desperfectos en sus vehículos, por el momento no se conoce el culpable de estos hechos.

Rotura lunas en la Ronda de Santa Ana

Rotura lunas en la Ronda de Santa Ana / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora 'Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad
  2. La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
  3. Habrá que esperar más por la autovía de Zamora a Portugal: el primer tramo en obras de la A-11 se retrasa, el subdelegado del Gobierno explica por qué
  4. Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
  5. Dos incendios activos movilizan un amplio operativo de extinción en la provincia de Zamora
  6. El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas
  7. La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora 'da más miedo que el mismísimo diablo
  8. El empresario denunciado por explotar a migrantes deniega indemnizaciones de 8.000 euros: 'Es mucho dinero

Vandalismo en la Ronda de Santa Ana de Zamora: Varios coches aparecen con las lunas rotas

Vandalismo en la Ronda de Santa Ana de Zamora: Varios coches aparecen con las lunas rotas

ESPECIAL: Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026

ESPECIAL: Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026

Actores del crecimiento económico

Estos son los grados universitarios más demandados por los estudiantes en Zamora

Estos son los grados universitarios más demandados por los estudiantes en Zamora

¿Quién encabezará la candidatura del PP a la Alcaldía de Zamora? Así están las opciones a diez días de ratificarse la cabeza de lista

¿Quién encabezará la candidatura del PP a la Alcaldía de Zamora? Así están las opciones a diez días de ratificarse la cabeza de lista

"Zamora ya no es un lugar de paso": los creadores de contenido hacen viral el territorio

"Zamora ya no es un lugar de paso": los creadores de contenido hacen viral el territorio

Ya está listo el nuevo carril bici de Zamora: la prolongación de Cardenal Cisneros hasta la senda de Valderrey y el polígono de La Hiniesta

Ya está listo el nuevo carril bici de Zamora: la prolongación de Cardenal Cisneros hasta la senda de Valderrey y el polígono de La Hiniesta

Zamora suena en la calle con el Festival Hispanoluso de Bandas y Ensembles

Zamora suena en la calle con el Festival Hispanoluso de Bandas y Ensembles
Tracking Pixel Contents