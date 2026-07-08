Vandalismo en la Ronda de Santa Ana de Zamora: Varios coches aparecen con las lunas rotas

Varios vehículos estacionados en la Ronda de Santa Ana, en Zamora, han aparecido con las lunas rotas, según muestran las imágenes tomadas en el lugar de los hechos.

Al menos varios turismos presentan daños en las ventanillas laterales, con los cristales completamente fracturados y restos de vidrio esparcidos sobre la calzada y junto a los vehículos. La zona ha sido acordonada con cinta de la Policía Nacional.

Rotura lunas en la Ronda de Santa Ana / Cedida

Daños en varios vehículos

Las imágenes reflejan que los daños afectan a más de un coche estacionado en esta vía de la capital zamorana. Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjeron los hechos, ni si se han registrado detenciones o denuncias relacionadas con este suceso.

Se está a la espera de que se conozcan más detalles sobre lo ocurrido en la Ronda de Santa Ana, donde los propietarios de los vehículos afectados se han encontrado con importantes desperfectos en sus vehículos, por el momento no se conoce el culpable de estos hechos.