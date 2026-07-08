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Campus Viriato

Estos son los grados universitarios más demandados por los estudiantes en Zamora

Enfermería sigue siendo la carrera con más solicitudes en el Campus Viriato. Ingeniería Mecánica y Arquitectura Técnica, a la cabeza en la Escuela Politécnica

Una estudiante en la Escuela de Enfermería de Zamora, en una fotografía de archivo.

Una estudiante en la Escuela de Enfermería de Zamora, en una fotografía de archivo. / E. F. (Archivo)

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

A punto de poder formalizar la matrícula para iniciar los estudios superiores en la Universidad de Salamanca, ya que el primer plazo arranca este jueves, 9 de julio, el grado de Enfermería vuelve a ponerse a la cabeza de las titulaciones más demandadas entre las que se ofertan en el Campus Viriato de Zamora.

Son 3.205 las solicitudes que se han registrado para este grado, siguiendo la tónica general en la USAL, donde los futuros estudiantes apuestan por formarse en Medicina y grados biosanitarios, tanto en el campus zamorano como en Ávila o Salamanca. Para el curso 2026-2027, la lista con más solicitudes está encabezada por Medicina, con 5.981 aspirantes, de los que 3.036 son de primera opción. Le sigue Enfermería en Salamanca, en Ávila y en Zamora, para continuar con los grados de Psicología, Farmacia y Fisioterapia completando la lista de los grados más demandados.

A esta tendencia hay que añadir que el grado de Veterinaria ha registrado cerca de dos mil solicitudes, acorde con la expectación generada por esta nueva implantación.

Por encima de las mil solicitudes están las carreras de Odontología, el mencionado grado de Veterinaria, Administración y Dirección de Empresas, Biología, Derecho, Criminología, Educación Primaria en Salamanca, Biotecnología, Economía, Educación Infantil, también en Salamanca, y Química.

Los más demandados del Campus Viriato

Volviendo al Campus Viriato de Zamora, tras Enfermería, se sitúan entre los grados más deseados titulaciones de la Escuela Politécnica Superior, con Ingeniería Mecánica a la cabeza, con 583 solicitudes. Le sigue Arquitectura Técnica (557) e Ingeniería Civil (514). Educación Primaria, en la Facultad de Ciencias de la Educación, es la más demandada en esta área, con 506 solicitudes.

Campus Viriato Seminario de Psiquiatría

Salón de actos del Campus Viriato. / V. G. (Archivo)

El resto de la lista de grados más demandados que se imparten en el campus zamorano continúa con Ingeniería Informática en Sistemas de Información, Educación Infantil, Desarrollo y Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos, Ingeniería Agroalimentaria, Ingeniería de Materiales y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

La USAL, la preferida entre los estudiantes

Por otra parte, y en términos generales, la Universidad de Salamanca sigue siendo la institución académica preferida en Castilla y León por los estudiantes que acceden a los estudios superiores. De los 38.552 jóvenes que han mostrado su deseo de seguir formándose en universidades públicas de la región, 15.907 han escogido como primera opción los campus del distrito de Salamanca, lo que se traduce en un 41,26%, cifra muy superior a la Universidad de Valladolid, con 9.927 estudiantes (25,75%) y muy por delante de Burgos, con 6.492 alumnos (16,15%) y León, que suma 6.226 estudiantes (16,15%).

Campus Viriato de Zamora&quot;

Campus Viriato de Zamora / V. G. (Archivo)

Hasta el próximo 14 de julio se puede formalizar la matrícula para aquellas titulaciones con límite de plazas. El segundo plazo ha quedado fijado entre los días 20 y 21 de julio y el tercero y último del 24 al 27 de julio.

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Los alumnos y alumnas que han solicitado plaza deberán estar atentos a las fechas de publicación de las listas de admitidos y consultar su situación personal en la web de preinscripción de las Universidades públicas de Castilla y León, ya que el resultado no se comunica personalmente.

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