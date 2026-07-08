Sacyl ofrece 28 nuevas plazas en Zamora para fidelizar a los MIR recién acabados

La Consejería de Sanidad acaba de saca la segunda convocatoria del programa de fidelización que consiste en ofrecer contratos de tres años a los MIR que acaban la especialidad con el fin de que los médicos se queden en Castilla y León o vengan a la comunidad. En esta segunda fase Sacyl saca 28 plazas en Zamora: 15 para especialidades hospitalarias, ocho para Medicina Familiar y cinco concretas para centros de salud en el medio rural: dos en Toro, una en Benavente Norte, otra en Benavente Sur y una en Carballeda.

En concreto las 15 plazas de especialidades hospitalarias se reparten entre tres de Neurología, dos de Medicina Preventiva y Salud Pública y una de Anatomía Patológica, Aparato Digestivo, Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Medicina del Trabajo, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neurología, Psiquiatría, Urología y Urgencias Hospitalaria.

También se ofertan ocho plazas de Medicina Familiar para trabajar en los centros de salud, una de las especialidades con menos solicitudes en Zamora.

Y se vuelven a ofertar plazas específicas del medio rural, ninguna de las cuales se cubrió en la primera convocatoria y que ahora salen de nuevo con dos puestos en Toro, dos en Benavente (una en el Sur y otra en el Norte) además de Carballeda.

Resultados de la primera convocatoria

El programa de fidelización MIR, que ofrece contratos de tres años para retener los doctores que acaban la formación sanitaria especializada concluyó en su primera convocatoria de 2026 con 24 plazas adjudicadas en Zamora y 29 que han quedado sin cubrir. Entre las buenas noticias, las dos plazas de Oncología Médica y la de Radioterapia cubiertas o las tres de Medicina Interna. Entre las decepciones, que de las 15 plazas de Medicina de Familia para los centros de salud solo se hayan cubierto dos o que no haya habido aspirantes para especialidades como Urología o Neurología, donde la carencia de efectivos en el Complejo Asistencial es ya una urgencia.

El programa finaliza con la adjudicación de tres plazas de Medicina Interna, dos plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, Oncología Médica, Obstetricia y Ginecología, Neumología y Anestesia y Reanimación y una plaza de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Oncología Radioterápica, Psicología Clínica, Traumatología, Medicina Intensiva, Urgencias, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Análisis Clínicos-Bioquímica Clínica, Psiquiatría y Medicina Física y Rehabilitación.

En cambio, no hubo ni una sola solicitud para las tres plazas ofertadas de Neurología, las dos de Medicina Preventiva y la de Cardiología, Dermatología, Medicina del Trabajo, Urología y Aparato Digestivo. Tampoco se ha cubierto ni una sola de las cinco plazas de Medicina Familiar específicas del ámbito rural para zonas de difícil cobertura de la provincia.