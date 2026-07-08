Sacyl asegura que la atención oncológica en verano está garantizada en Zamora

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora ha mantenido una reunión con la Gerencia del Complejo Asistencial para trasladar la preocupación que numerosos pacientes con cáncer y sus familiares habían expresado a la entidad ante la posible repercusión de la escasez de especialistas en Oncología durante el periodo vacacional.

"Como entidad de referencia que representa y acompaña a las personas con cáncer y a sus familias, la Asociación considera que una de sus principales responsabilidades es escuchar sus inquietudes y hacerlas llegar a las instituciones sanitarias, favoreciendo un diálogo que contribuya a mejorar la atención y a ofrecer respuestas a las dudas que puedan surgir", indica la asociación en un comunicado.

Durante el encuentro, con Montserrat Chimeno, la gerente del Complejo Asistencial ha trasladado a la Asociación un mensaje de tranquilidad, asegurando que la asistencia oncológica está garantizada durante los meses de verano y explicando las medidas que se han puesto en marcha para garantizar la continuidad asistencial.

Entre ellas, destaca el refuerzo del servicio mediante autoconcierto (es decir, consultas que pasan los oncólogos fuera de su horario habitual de trabajo), la incorporación, a partir del 21 de julio, de dos oncólogos de fidelización (las plazas que se ofrecen a los MIR que acaban su formación, dos de las cuales han sido ocupadas en Zamora), así como el apoyo del Servicio de Oncología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que colaborará para asegurar la atención de los pacientes mientras dure el periodo estival.

La Asociación "agradece la disposición de la Gerencia para mantener un diálogo directo y transparente y valora positivamente la información facilitada sobre la organización prevista para estas semanas".

Inquietudes de los pacientes

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, María Inmaculada Hernández Pérez , entiende que "nuestra misión es estar al lado de las personas con cáncer y de sus familias. Cuando los pacientes nos trasladan su preocupación, tenemos la responsabilidad de escucharles y hacer llegar esas inquietudes a quienes pueden dar respuesta. Del mismo modo, cuando recibimos información que aporta tranquilidad y garantiza la continuidad de la atención, creemos que también es nuestra obligación compartirla para que los pacientes sepan que no están solos y que su asistencia está asegurada."

"La colaboración y el diálogo, añade, entre las instituciones sanitarias y las entidades que representamos a los pacientes son fundamentales para generar confianza y responder con transparencia a las dudas que puedan surgir, especialmente en periodos como el verano."

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora "continuará manteniendo una comunicación permanente con el Complejo Asistencial para conocer la evolución de la situación y seguirá ofreciendo apoyo, acompañamiento e información a todas las personas con cáncer y a sus familias, reafirmando su compromiso de ser la voz de los pacientes y contribuir, desde la colaboración, a mejorar su bienestar y calidad de vida".