El ranking de los 10 monumentos que más visitan los turistas en Zamora capital

Zamora encandila a quien la descubre. Quizá porque muchos se dejan caer un poco por casualidad o por el boca a boca, sin saber bien lo que se van a encontrar en esa ciudad olvidada de Castilla y León que muchos no saben ni colocar en el mapa. Sin embargo, el que llega a Zamora repite. Y esto ocurre por muchos motivos pero, sobre todo, por su gastronomía, por su patrimonio y por la sencillez de sus gentes, sin olvidar la facilidad para encontrar todo en pocos kilómetros.

Este es un ranking con los 10 lugares más visitados por los turistas que llegan a Zamora:

Catedral de Zamora Castillo y sus jardines Puente de Piedra Plaza Mayor La estatua del Merlú Museo de Zamora Iglesias románicas Mirador del Troncoso Aceñas de Olivares Museo Etnográfico de Castilla y León

La provincia

Si sacamos los pies de la ciudad estrictamente, los puntales son estos: la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro y su famoso pórtico de la Majestad, el Castillo de Puebla de Sanabria, el monasterio de Santa María de Moreruela, las iglesias del Parador de Benavente y la arquitectura típica de montaña son las edificaciones históricas más destacadas según el portal de Turismo de España.

¿Qué ver en Zamora en un día?

No resulta fácil resolver esta cuestión, ni para los que viven en Zamora ni para los que vienen de fuera para visitarla. Zamora capital y la provincia tienen numerosos puntos de atención para los que harían falta varios días de visita, pero si solo tienes unas horas en la ciudad, esto es lo que debes ver según el blog de viajes Lovely Travel Plans.

La guía se centra en el centro de Zamora y su casco histórico, donde conviven dos partes bien diferenciadas: la románica y la modernista. El casco viejo cuenta con la mayor concentración de iglesias románicas de Europa, destacando la Catedral de Zamora con su cúpula bizantina. En cuanto al modernismo, este se introdujo en la provincia de la mano de la escuela barcelonesa de arquitectura a principios de siglo XX, y que hacen que Zamora forme parte de la Ruta Europea del Modernismo.

M. J. C.

Lovely Travel Plans propone una ruta a pie que comienza en la calle Santa Clara, donde se concentran gran parte de los edificios modernistas de Zamora. El precursor de este estilo arquitectónico en la ciudad fue Francisco Ferriol, un arquitecto catalán que obtuvo una plaza pública en la ciudad. Junto a Gregorio Pérez Arribas y Segundo Viloria proyectaron la mayoría de los edificios modernistas de Santa Clara, que aportan a la ciudad "una imagen burguesa y elegante", según este blog de viajes. En Santa Clara, añaden, destacan el Casino de Zamora y el Palacio de los Momos.

Continuando con el paseo proponen visitar la iglesia de Santiago el Burgo, del siglo XII, "la mejor conservada de Zamora". La plaza Sagasta es la siguiente parada como cuna del modernismo zamorano, donde destaca el edificio de las "Cariátides". En la calle Viriato también se puede disfrutar de algunos edificios muy bonitos y de las terrazas de sus bares.

Ana Arias

La ruta continúa por la Plaza Mayor, donde Lovely Travel Plans aconseja asomarse a la calle Balborraz, una de las "imprescindibles" de Zamora. El camino se introduce en el casco antiguo, donde proponen distintas paradas como la Plaza Viriato, la iglesia de San Ildefonso y el mirador del Troncoso, desde el que se puede ver el río Duero a su paso por Zamora, los tres puentes de la ciudad y la Fundación Rei Afonso Henriques.

A continuación, proponen callejear antes de llegar a la Catedral de Zamora, el plato estrella de la ruta por Zamora en un día. El paseo termina visitando los jardines del castillo, el portillo de la Lealtad (antes de la traición) y la muralla de Zamora.