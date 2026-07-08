El PP pide en Zamora al PSOE autonómico que aproveche la reunión con Illa para que retire el "modelo Junqueras" de financiación autonómica

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, la zamorana Leticia García, ha instado al líder socialista en la comunidad, Carlos Martínez, a pedir en la reunión que mantendrá el próximo viernes con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la retirada del sistema de financiación autonómica acordado con Cataluña, el denominado "modelo Junqueras".

La portavoz de los populares ha señalado en rueda de prensa en la sede del PP de Zamora, en alusión al acuerdo de financiación suscrito entre el líder catalán de ERC y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es "perjudicial" para Castilla y León, por lo que Martínez tiene "la oportunidad" de pedir a Illa su retirada y que se negocie de nuevo partiendo "desde cero, desechando un modelo que prima los intereses separatistas".

Para Leticia García, es "el momento" de que el líder del PSOECyL se pronuncie "a favor de Castilla y León" y pida "esa retirada de privilegios para territorios que responden únicamente a pagos políticos".

Al respecto, ha subrayado que aunque Castilla y León representa el 20 % del territorio español y engloba el 5 % de la población, ese modelo únicamente le concede el 1,29 % de los fondos.

Por ello, ha sostenido que el "modelo Junqueras" puede poner en peligro la financiación de los servicios públicos de Castilla y León para "beneficiar procesos independentistas".

La portavoz de los populares en el Parlamento regional ha reclamado a Carlos Martínez que, en vez de ir a Cataluña a "aplaudir pactos que perjudican a Castilla y León", demuestre en el encuentro del próximo viernes "si está con Junqueras o está con Castilla y León".

El PSOE, de vacaciones

A su juicio, el anuncio del PSOE autonómico de que va a mantener encuentros con los presidentes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, tanto de Cataluña como de Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra es "anunciar que se van de vacaciones".

Ha agregado que "no es una oposición seria para Castilla y León" realizar esos viajes programados por el PSOECyL y anunciarlos "como si fueran una Delegación del Gobierno".

También ha criticado la argumentación socialista de que con ello pretenden recoger propuestas políticas para trasladar a Castilla y León al sostener que esta Comunidad Autónoma está mucho mejor en cuestiones como los Servicios Sociales, la educación de cero a tres años, de la que fue "pionera", o el empleo, "con niveles históricos récord desde el punto de vista laboral" el pasado mes de junio en Castilla y León.

La parlamentaria autonómica zamorana y portavoz del Grupo Popular ha subrayado que los datos de empleo de la comunidad en junio fueron los segundos mejores tras los de Galicia y que en crecimiento de Producto Interior Bruto Castilla y León también está en el segundo puesto en España. Por ello, ha manifestado que no entiende que Carlos Martínez marche a otras Comunidades Autonómicas a "pedir consejo para aplicar políticas socialistas que ya sabemos que dan peores resultados que las políticas del Partido Popular".