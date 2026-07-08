Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell, presume en Zamora de una Castilla y León “que no espera el futuro sino que lo construye”

Castilla y León es "la tierra de los que hacen". Con estas palabras Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell, alude a "todos los que cada día madrugamos, levantamos la persiana de nuestros negocios y trabajamos para sencillamente... hacer". Así ha ejercido de anfitrión de la mano de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA convirtiendo su intervención en los III Premios Empresa del Año Banco Sabadell en una reivindicación de Castilla y León, de sus empresas y, sobre todo, de las personas que cada día sostienen el futuro de la comunidad con trabajo y compromiso.

En ese retrato de la comunidad, el directivo ha puesto un año más el acento en la esfera más humana de los negocios, "en quienes emprenden, crean empleo, innovan, arriesgan y toman decisiones pensando en el futuro" porque "los territorios no cambian la historia, son las personas las que construyen cada día su presente y su futuro”.

Castellanoleonés no es solo quien nace...

Junceda ha subido al escenario de los jardines del Rey del Hotel Rey Don Sancho en el marco de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell para fomentar la idea de pertenencia a Castilla y León. No la limitó a quienes han nacido en esta tierra, sino también "a quienes llegaron un día buscando una oportunidad y decidieron convertirla en su hogar o a los que trabajan en sus empresas, investigan en sus universidades, enseñan, cuidan, innovan o emprenden" porque, según ha remarcado en su intervención, "pertenecer no depende únicamente del lugar donde uno nace, sino también del lugar con el que uno decide comprometerse."

En una carpa abarrotada de empresarios y representantes institucionales de Castilla y León con Zamora como telón de fondo, Junceda ha recordado unas palabras atribuidas a Miguel Delibes para señalar que "Castilla y León no es solo una tierra que se hereda, sino una responsabilidad que se honra". Una reflexión que ha utilizado para llamar "al esfuerzo, al compromiso y a mirar lejos no desde el miedo a los límites, sino desde la confianza en las posibilidades".

"Castilla y León no es solo una tierra que se hereda, sino una responsabilidad que se honra"

En este sentido, Pablo Junceda barre para casa con orgullo para situar en este grupo de pertenencia al Grupo Sabadell que representa y a Sabadell Herrero, una enseña nacida en Castilla y León, concretamente en Villafranca del Bierzo, y vinculada desde hace más de un siglo al desarrollo económico de esta tierra.

De Delibes a Machado

El director general adjunto de Banco Sabadell ha apelado también a Antonio Machado para recordar que “no es patria el suelo que se pisa sino el suelo que se labra”. Esa hermosa frase del poeta español sirve al directivo para simbolizar el verdadero sentido de la pertenencia. El literato de la Generación del 98 usó esta idea para explicar que una tierra sin la huella del esfuerzo humano es estéril y ahí es donde encaja "la vocación de Banco Sabadell, de Prensa Ibérica y de las empresas reconocidas hoy".

Decía Antonio Machado que “no es patria el suelo que se pisa sino el suelo que se labra”

Un sacrificio que va de la mano de otra palabra a la que Junceda ha querido poner el foco, "servir", que no es otra cosa que "transformar ideas en empresas, empresas en empleo, empleo en bienestar y bienestar en esperanza". Ese es, a su juicio, el liderazgo que necesita Castilla y León: "Con mirada larga, capaz de entender que el éxito solo tiene sentido cuando genera prosperidad compartida".

Y por último, un deseo: el de volver a reencontrarse con los empresarios y representantes socioeconómicos en la cuarta edición de los Premios Empresa del año Banco Sabadell 2027.

Amén.