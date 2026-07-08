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La nueva consejera de Movilidad tendrá en cuenta las necesidades de conexión de Sanabria con la estación del AVE

La portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León se ha mostrado partidaria de apoyar la conexión de autobús con la estación de Otero y la demanda de más trenes que paren en la comarca zamorana

Estación del AVE de Otero de Sanabria.

Estación del AVE de Otero de Sanabria. / Araceli Saavedra (Archivo)

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Alberto Ferreras

Zamora

La conexión de autobús entre la estación del AVE de Otero de Sanabria y los principales municipios de la comarca es una reivindicación que tendrá en cuenta la nueva consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Castilla y León, Cristina Sanchidrián, según ha sostenido la portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, la zamorana Leticia García.

La procuradora autonómica zamorana y portavoz de los populares ha declarado que cuando se produzcan las comparecencias de los consejeros en el Parlamento autonómico, a partir de la próxima semana, habrá oportunidad de conocer la hoja de ruta para los próximos cuatro años de Sanchidrián y "sin duda, va a tener en cuenta esas necesidades", ha manifestado sobre la reclamación de una conexión de autobús entre la estación del AVE y Puebla de Sanabria.

"Estamos siempre a favor de apoyar esa movilidad", ha subrayado, para recordar que, igualmente, el PP mantiene su reivindicación de que se mejoren las frecuencias del AVE que paran en Sanabria, cuestión que es "lo más importante".

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Aunque en el pasado, por cuestiones técnicas se vieron más dificultades en esa parada en la ruta del autobús regular entre Zamora y Puebla de Sanabria, por cuestiones técnicas, actualmente se han mejorado las posibilidades de hacer realidad esa conexión e incluirla en la oferta de la Junta de Castilla y León, ha explicado, para recordar que desde su formación nunca han estado en contra de ello y "siempre a favor de la movilidad y de apoyar a los vecinos de la zona".

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