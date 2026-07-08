La memoria de Rufi Velázquez en la biblioteca municipal de Zamora se agranda: libreros, oradores, asociaciones culturales, vecinales, de pacientes y grupos municipales apoyan la propuesta

La memoria de Rufi Velázquez se agranda en la biblioteca municipal a la vez que se ensanchan los apoyos para que ese centro bibliotecario lleve el nombre de la que fue su directora durante 35 años, fallecida el pasado mes de diciembre. A la recogida de firmas que recopiló un millar de rúbricas a través de Internet y más de 600 plasmadas en papel se añaden los apoyos que han dado asociaciones culturales, vecinales, de pacientes, libreros, oradores y otros actores culturales a la propuesta para llamar Rufi Velázquez a una biblioteca municipal. A todo ello se ha sumado en las últimas horas, la reclamación realizada por el Grupo Municipal del PP, que ha pedido que esa petición "no quede en el fondo del cajón del concejal de turno".

Entre los apoyos explícitos recibidos por las promotoras de la recogida de firmas de esa propuesta ciudadana figuran los de la Asociación Zamorana de Librerías (AZAL), la asociación Capitonis Durii, la de teatro La Tarasca, la de pacientes de cáncer Azayca, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, la de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (Artesa), la asociación NOGA (Narración Oral Galega), la Asociación Cultural Lasal (Salamanca de Animación a la Lectura), la asociación teatral Grammelot o la de vecinos de San José Obrero, el barrio donde se ubica la Biblioteca Municipal.

Zamora despide a Rufi Velázquez, la madre de las bibliotecas municipales. / Cedida

Todas ellas han aportado diferentes escritos y esbozado algunas de las múltiples razones que justifican la propuesta. "Su dedicación transformó la Biblioteca de San José Obrero en un auténtico corazón cultural", ha resaltado, a modo de ejemplo, la asociación vecinal La Josa, que ha subrayado el esfuerzo de Rufi Velázquez para incorporar una dotación bibliográfica de primer nivel, fomentar el amor por las letras y la dinamización cultural.

Además de esos apoyos colectivos, también se han adherido a la petición la librería Arial, situada durante décadas a escasos metros del centro bibliotecario, y más de setenta poetas, escritores, oradores, gestores y dinamizadores culturales de la provincia.

Su trabajo fue su pasión

Por su parte, el PP ha expresado este miércoles en un comunicado su apoyo a que una biblioteca municipal lleve el nombre de Rufi Velázquez, en memoria y reconocimiento de la que durante 35 años ejerció el cargo de directora de las bibliotecas municipales. Para el PP no fue tan solo "una funcionaria", sino que su trabajo fue "su pasión", fruto de la cual las bibliotecas municipales pasaron a convertirse en "un faro cultural de la ciudad", con la realización de campañas de animación a la lectura, concursos literarios y un sinfín de iniciativas que, de la mano de Rufi Velazquez, pudieron disfrutar varias generaciones de zamoranos.

El PP ha explicado que la reglamentación municipal no es muy detallada en lo referido a la denominación de edificios municipales, pero, en cualquier caso, no impide iniciar ya los trámites para dar cumplimento a lo solicitado por los firmantes.

Desde el Grupo municipal Popular preguntarán en las distintas comisiones informativas por el estado actual del “banco de datos”, establecido en el reglamento municipal sobre denominación y rotulación de las vías urbanas y de la identificación de edificios y viviendas, para los casos en los que las peticiones de ese tipo no se van a utilizar de manera inmediata, pero han pasado el trámite de aprobación en la Comisión Municipal de Cultura.

"Desde el Grupo Popular se espera que desde el equipo de Gobierno la petición sea tramitada según el reglamento indicado y no quede en el fondo del cajón del concejal de turno, incluso aunque no sea inmediata su utilización que, al menos, pase a formar parte del banco de datos", ha argumentado en un comunicado.