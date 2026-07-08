Movilidad
Ya está listo el nuevo carril bici de Zamora: la prolongación de Cardenal Cisneros hasta la senda de Valderrey y el polígono de La Hiniesta
El nuevo tramo enlaza el habilitado en las obras de humanización con la zona industrial y el camino rehabilitado en el programa Renaturaliza paralelo a la carretera de La Hiniesta
Oficialmente, todavía no se ha inaugurado, pero los ciclistas ya pueden circular por el nuevo carril bici de Cardenal Cisneros, que da continuidad al habilitado durante las obras de humanización de travesías. El nuevo espacio exclusivo para bicicletas abarca el tramo comprendido entre las rotondas del Sancho y de la carretera de La Hiniesta y ha sido promovido por el Ayuntamiento de Zamora con financiación europea.
Aunque no son muchos metros, sí que es importante porque permite enlazar con el tramo del bulevar de Cardenal Cisneros y hace que los ciclistas puedan llegar por una calzada exclusiva y segura hasta las inmediaciones de los polígonos industriales La Hiniesta y La Hiniesta Ampliación.
Del mismo modo, el nuevo carril bici enlaza con el ciclocarril de la calle de la Hiniesta y con la senda para peatones y ciclistas rehabilitada a través del programa Renaturaliza que transcurre paralela a la carretera de La Hiniesta y permite acceder en bicicleta con su continuación hasta la ermita de Valderrey, para desde ésta poder también continuar hasta Valorio.
Bolardos y resaltos
El nuevo carril bici está convenientemente señalizado y acotado, al estar pintado en color verde y separado de la calzada de circulación de vehículos con bolardos y resaltos.
Este carril bici se ubica en la zona norte de la ciudad, en un área predominantemente industrial y urbanizada. En el tramo de Cardenal Cisneros, entre las rotondas del Sancho y la carretera de La Hiniesta, el carril bici se ha segregado y se ha hecho de un sentido por cada lado de la calzada.
Además, se han incluido los recorridos perimetrales de las dos glorietas del tramo, lo que asegura "una conexión continua y segura en los puntos de mayor confluencia vehicular", han señalado los promotores del proyecto, que han priorizado además la seguridad del ciclista mediante "una infraestructura claramente diferenciada del tráfico motorizado". La actuación ha incluido también un segundo tramo de ciclovía en el que los ciclistas comparten espacio con los coches, pero con señalización para que el resto de vehículos reduzcan la velocidad y sepan que están en un carril compartido con señalización horizontal y vertical específica.
Los trabajos para acondicionar el nuevo carril bici y la señalización del tramo compartido los ha impulsado la Concejalía de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana que dirige Pablo Novo y han contado con una partida presupuestaria de 142.282 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.
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