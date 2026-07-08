Leticia García se pone "a disposición del PP" si le pide ser candidata a alcaldesa de Zamora y advierte que no tiene ambición, sino trabajo

Ante las quinielas y los mentideros políticos que la sitúan como persona con más opciones para encabezar la candidatura del PP de Zamora en las próximas elecciones municipales, la actual portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, se ha pronunciado este miércoles sobre su posible aspiración a la Alcaldía de la capital zamorana. Sobre ese asunto ha declarado, a preguntas de los periodistas, que la elección del candidato no es algo que dependa de ella ni de la dirección provincial del partido, sino que son "procesos internos" con decisiones que corresponden a la Dirección Nacional del Partido Popular.

Leticia García ha recordado que será dentro de diez días, el próximo 18 de julio, cuando, en un encuentro en Santiago de Compostela presidido por Alberto Núñez Feijóo, se anuncien los candidatos de todas las capitales de provincia españolas de cara a la cita con las urnas de mayo del próximo año.

Ha mostrado su deseo de contar con "los mejores candidatos" en todas las capitales de provincia de Castilla y León de cara a "que sea posible que en las nueve capitales de provincia tengamos un alcalde del Partido Popular; eso para nosotros es lo más importante, que nuestro proyecto se desarrolle a lo largo y ancho de la comunidad autónoma", ha señalado.

Preguntada por si le gustaría ser la candidata en Zamora, ha declarado que "personalmente me gusta cualquier proyecto que signifique apoyar el proyecto del partido Popular".

Al respecto, ha explicado que a lo largo de su trayectoria política siempre ha demostrado "estar a disposición del partido, como no puede ser de otra forma" y lo hará también si le encomiendan encabezar la lista municipal en Zamora. Ha recordado que en todos y cada uno de los puestos en los que ha estado y desde los que ha podido trabajar y aportar algo para el PP, siempre lo ha hecho "con la misma ilusión" ya que su vida "no se rige por ambiciones, sino por trabajo por los zamoranos y los castellanos y leoneses".