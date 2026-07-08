Leticia García desea que la unidad de ictus se ponga en marcha "cuanto antes" y admite que es una cuestión "muy sensible para los zamoranos"

La portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León y procuradora regional por Zamora, Leticia García, se ha pronunciado sobre el retraso en la puesta en marcha de la unidad de ictus que está previsto implantar en el complejo hospitalario de Zamora.

Al respecto, Leticia García ha manifestado a preguntas de los periodistas que desde la Consejería de Sanidad y el propio consejero autonómico, Alejandro Vázquez, ya ha indicado que la puesta en funcionamiento será "inminente". Ha agregado que ella misma está "deseando que esa puesta en marcha se produzca cuanto antes".

Sobre las causas del retraso, no ha querido precisar si es por la falta de neurólogos, problemas organizativos o de infraestructura, ya que no es una cuestión que lleve ella, sino que depende de la Junta de Castilla y León, por lo que se ha mostrado "cautelosa" y con "prudencia" y no ha querido hablar de los motivos de la tardanza en crear esa área especializada que reduce la mortalidad y la dependencia funcional ante un "código ictus".

Lo que sí ha admitido que la creación de esa unidad es "una cuestión muy sensible para los zamoranos", ha concluido, en respuesta a las preguntas de los periodistas en la sede del PP provincial.