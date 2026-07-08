Premios Empresa del año Banco Sabadell
Isabel Blanco resalta que Zamora acapara cinco de los quince planes estratégicos y territoriales de Castilla y León
La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León subraya la apuesta de la Junta por el suelo industrial para captar inversión extranjera
La vicepresidneta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, que ha asistido este miércoles por la tarde a la entrega de los Premios Empresa del año Banco Sabadell, ha resaltado la apuesta del Gobierno regional por el suelo industrial como vía para captar inversión extranjera. Esa apuesta, según ha declarado a los periodistas antes de iniciarse el acto organizado por Banco Sabadell y LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA con la colaboración de Úbico, se traduce en las 2.600 hectáreas de suelo industrial que hay disponibles en la comunidad.
Igualmente, como "propuesta de futuro" de Castilla y León y fórmula de captar y permitir el asentamiento de empresas, ha hecho alusión a los planes específicos de desarrollo potenciados por la Administración autonómica, unos planes regionales, estratégicos, territoriales o especiales que están adaptados a la realidad de Castilla y León y de cada territorio de la comunidad.
Ha resaltado que en total son quince los planes de ese tipo que están en marcha actualmente en la región y cinco de ellos están implantados en la provincia de Zamora. Esos cinco planes son el de Monte la Reina, el de La Raya, el de Tierra de Campos, el de Benavente y el Zamora y su alfoz. Este último tiene en el futuro polígono Zamora Norte de Monfarracinos la "inversión estrella" para la creación de suelo industrial.
Por ello, ha animado a las empresas a que sigan apostando por Castilla y León, "porque el Gobierno de la Junta de Castilla y León, desde luego, seguirá apostando por las empresas", ha afirmado.
Isabel Blanco ha indicado que el gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León tiene un compromiso tanto con la comunidad como con la provincia de Zamora que se traduce en una apuesta por las ayudas a las empresas que en la legislatura pasada supusieron un desembolso de 180 millones de euros para ayudar a más de tres mil proyectos a ponerse en marcha de cara al futuro.
Entre esas ayudas las hay a la innovación, a la modernización o a potenciar la llegada de nuevos socios a las cooperativas agrarias, entre otras.
Del mismo modo, ha expresado su apuesta por la fiscalidad favorable para la instalación de empresas y la movilización de recursos económicos y financiación para que puedan asentarse en la comunidad.
La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León ha subrayado el acierto que suponen los Premios Empresa del Año Banco Sabadell porque reconocen la excelencia de las empresas de Castilla y León y dan a conocer "lo mucho y bueno" que hay en la comunidad en sectores como el agroalimentario, el industrial, el de la innovación, la externalización y las exportaciones.
Tras felicitar a todos los premiados ha recalcado que Castilla y León es una tierra "atractiva para invertir", que ofrece "certidumbre y estabilidad" a las empresas que quieren desarrollar su proyecto y generar oportunidades en esta tierra.
- Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora 'Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad
- La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
- Habrá que esperar más por la autovía de Zamora a Portugal: el primer tramo en obras de la A-11 se retrasa, el subdelegado del Gobierno explica por qué
- Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
- Dos incendios activos movilizan un amplio operativo de extinción en la provincia de Zamora
- El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas
- La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora 'da más miedo que el mismísimo diablo
- El empresario denunciado por explotar a migrantes deniega indemnizaciones de 8.000 euros: 'Es mucho dinero