Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Empresa de año Banco SabadellFromago 2026: así será¿Quién encabezará la candidatura del PP a la Alcaldía de Zamora?Estos son los grados universitarios más demandados por los estudiantes en ZamoraTrump contra España
instagramlinkedin

Premios Empresa del Año Banco Sabadell

Isabel Blanco resalta la "excelencia" de las "muchas y buenas empresas" de Castilla y León que reconocen los premios Banco Sabadell

La vicepresidenta de la Junta destaca la labor de los galardonados y la certidumbre que Castilla y León ofrece al sector empresarial como "tierra atractiva para la inversión"

Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, durante su discurso de clausura de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell.

Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, durante su discurso de clausura de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. / José Luis Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Ferreras

Zamora

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha destacado que los galardonados este miércoles en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell son ejemplo de la "excelencia" que caracteriza a las "muchas y buenas empresas" de Castilla y León, con independencia de su tamaño.

Ha vinculado esa cualidad con el hecho de que Castilla y León ofrezca oportunidades y sea una "tierra atractiva para la inversión, y lo hemos visto con los premiados, con los de este año, pero también con los de las ediciones anteriores", ha expuesto. Del mismo modo, se ha referido a la "certidumbre" y la "estabilidad" como cualidades que ofrece la comunidad para invertir.

Isabel Blanco ha glosado las bondades de los premiados de la presente edición de las distinciones que concede el Banco Sabadell. De Rocío Hervella, la cofundadora de Prosol y presidenta de la Fundación Empresa Familiar ha indicado que es "mujer referente para muchas mujeres y para muchas niñas que pueden llegar donde ellas quieran". Ha resaltado el apoyo que a través de Empresa Familiar de Castilla y León se da al programa STEM para favorecer que las niñas y jóvenes puedan acceder a carreras técnicas y estudios de formación profesional de los sectores más masculinizados.

GALERÍA | Los verdaderos protagonistas de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

GALERÍA | Los verdaderos protagonistas de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

Ver galería

Foto de familia de todos los galardonados en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. / José Luis Fernández

Empresa a empresa

De Cobadu, la vicepresidenta segunda de la Junta ha puesto de relieve sus proyectos de avance en igualdad y sus propuestas para asentar población en el territorio, además de ser la cooperativa más grande de Castilla y León.

Del grupo Tecopy ha comentado "la gran empresa internacional en la que se ha convertido" y de Innovachef el ser referentes en su campo con productos entre los que, según ha confesado, su favorito es el helado de pistacho.

Del grupo Entrepinares ha aludido a su vinculación con la provincia con su fábrica de Castrogonzalo ya que es "el mayor productor nacional de quesos", y de DareMapp el "gran futuro" que tiene por delante, y también el gran trabajo que tiene con todo el patrimonio que atesora Castilla y León.

Noticias relacionadas y más

De la empresa de Tordesillas AyB HIslabor, Isabel Blanco ha recordado que es referente y se ha internacionalizado en un sector "tan diferente y tan competitivo" como el de los productos para la mercería y de la burgalesa Hiperbaric que ha sido pionera en un sector "tan innovador, tan moderno y tan desconocido" como el de las tecnologías industriales de altas presiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora 'Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad
  2. La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
  3. Habrá que esperar más por la autovía de Zamora a Portugal: el primer tramo en obras de la A-11 se retrasa, el subdelegado del Gobierno explica por qué
  4. Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
  5. Dos incendios activos movilizan un amplio operativo de extinción en la provincia de Zamora
  6. El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas
  7. La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora 'da más miedo que el mismísimo diablo
  8. El empresario denunciado por explotar a migrantes deniega indemnizaciones de 8.000 euros: 'Es mucho dinero

Isabel Blanco resalta la "excelencia" de las "muchas y buenas empresas" de Castilla y León que reconocen los premios Banco Sabadell

Isabel Blanco resalta la "excelencia" de las "muchas y buenas empresas" de Castilla y León que reconocen los premios Banco Sabadell

III Premios Empresa del Año Banco Sabadell en Zamora: Castilla y León, el poder de una tierra que emprende

III Premios Empresa del Año Banco Sabadell en Zamora: Castilla y León, el poder de una tierra que emprende

La gala de los III Premios Empresa del año Banco Sabadell en Zamora, en imágenes: Castilla y León luce músculo empresarial

Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica, elogia "las historias con nombres y apellidos" en una gala que visibiliza el potencial de Castilla y León

Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica, elogia "las historias con nombres y apellidos" en una gala que visibiliza el potencial de Castilla y León

Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell, presume en Zamora de una Castilla y León "que no espera el futuro sino que lo construye"

Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell, presume en Zamora de una Castilla y León "que no espera el futuro sino que lo construye"

GALERÍA | Los verdaderos protagonistas de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

Isabel Blanco resalta que Zamora acapara cinco de los quince planes estratégicos y territoriales de Castilla y León

Premios Empresa del Año Banco Sabadell: La excelencia empresarial se cita en Zamora

Tracking Pixel Contents