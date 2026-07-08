Isabel Blanco resalta la "excelencia" de las "muchas y buenas empresas" de Castilla y León que reconocen los premios Banco Sabadell

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha destacado que los galardonados este miércoles en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell son ejemplo de la "excelencia" que caracteriza a las "muchas y buenas empresas" de Castilla y León, con independencia de su tamaño.

Ha vinculado esa cualidad con el hecho de que Castilla y León ofrezca oportunidades y sea una "tierra atractiva para la inversión, y lo hemos visto con los premiados, con los de este año, pero también con los de las ediciones anteriores", ha expuesto. Del mismo modo, se ha referido a la "certidumbre" y la "estabilidad" como cualidades que ofrece la comunidad para invertir.

Isabel Blanco ha glosado las bondades de los premiados de la presente edición de las distinciones que concede el Banco Sabadell. De Rocío Hervella, la cofundadora de Prosol y presidenta de la Fundación Empresa Familiar ha indicado que es "mujer referente para muchas mujeres y para muchas niñas que pueden llegar donde ellas quieran". Ha resaltado el apoyo que a través de Empresa Familiar de Castilla y León se da al programa STEM para favorecer que las niñas y jóvenes puedan acceder a carreras técnicas y estudios de formación profesional de los sectores más masculinizados.

Foto de familia de todos los galardonados en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. / José Luis Fernández

Empresa a empresa

De Cobadu, la vicepresidenta segunda de la Junta ha puesto de relieve sus proyectos de avance en igualdad y sus propuestas para asentar población en el territorio, además de ser la cooperativa más grande de Castilla y León.

Del grupo Tecopy ha comentado "la gran empresa internacional en la que se ha convertido" y de Innovachef el ser referentes en su campo con productos entre los que, según ha confesado, su favorito es el helado de pistacho.

Del grupo Entrepinares ha aludido a su vinculación con la provincia con su fábrica de Castrogonzalo ya que es "el mayor productor nacional de quesos", y de DareMapp el "gran futuro" que tiene por delante, y también el gran trabajo que tiene con todo el patrimonio que atesora Castilla y León.

De la empresa de Tordesillas AyB HIslabor, Isabel Blanco ha recordado que es referente y se ha internacionalizado en un sector "tan diferente y tan competitivo" como el de los productos para la mercería y de la burgalesa Hiperbaric que ha sido pionera en un sector "tan innovador, tan moderno y tan desconocido" como el de las tecnologías industriales de altas presiones.