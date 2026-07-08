III Premios Empresa del Año Banco Sabadell en Zamora: Castilla y León, el poder de una tierra que emprende

PREMIO EMPRESA + SOSTENIBLE: Hiperbaric

La empresa burgalesa líder mundial en tecnologías industriales de altas presiones está especializada en equipos de procesado para alimentación y bebidas, compresión de hidrógeno verde y prensado isostático en caliente. Desde su sede en Burgos, la compañía ha construido una posición internacional de referencia que le hace merecedora del galardón. El presidente de CEOE Zamora, José María Esbec, es el encargado de entregar el premio a Andrés Hernando Sáiz, consejero delegado de Hiperbaric.

EMPRESA CON + IMPACTO SOCIAL: Grupo Entrepinares

La empresa familiar vallisoletana del sector agroalimentario fundada en 1984 está dedicada a la fabricación de quesos y derivados lácteos. Su producción supera los cien millones de kilos al año y tiene presencia en más de medio centenar de países de todo el mundo. De manos de Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, es el CEO del grupo, José Manuel García Bejines, quien recoge el premio.

PREMIO MEJOR STARTUP DEL AÑO: DareMapp

Cuatro han sido las candidatas a Startup del Año del Banco Sabadell 2026 por su capacidad de innovación, su impacto socioeconómico y su apuesta por la transformación tecnológica sostenible. Los propios lectores de La Opinión-El Correo de Zamora han votado por su favorita entre las cuatro candidatas: AstraSpec, Invicsa Airtech, Modular DS y DareMapp. Esta última (DareMapp), ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, está especializada en software turístico para viajeros, destinos y entidades del sector. Su aplicación ofrece visitas autoguiadas, audioguías GPS interactivas, retos gamificados y contenidos culturales en distintas ciudades para que el viajero descubra los lugares a su propio ritmo, sin horarios y logrando una experiencia más flexible, lúdica y digital.

PREMIO EMPRESA FAMILIAR: Innova Chef

José Miguel y Vanesa Fidalgo, presidente y directora general de Innova Chef, recogen este galardón entregado por Marian Hidalgo, secretaria general del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León. Un reconocimiento a una compañía dedicada a la fabricación y distribución de gastronomía de alta calidad (cuarta y quinta gama) para los profesionales de la hostelería desde Zamora.

PREMIO MEJOR TRAYECTORIA EMPRESARIAL: Grupo Tecopy

Ingeniería, innovación y formación. Con más de 40 años de trayectoria, Tecopy destaca por la generación de empleo cualificado, su apuesta sostenida por la innovación y su capacidad de internacionalización contribuyendo al desarrollo de infraestructuras y servicios tecnológicos. El gerente de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Carlos Zardaín, hace entrega del premio a Roberto García García, consejero delegado.

PREMIO EMPRESA + INTERNACIONAL: AyB Hislabor

Especializada en fabricación, importación, exportación y distribución de artículos de mercerías y costura. Un referente para los fabricantes de moda, confeccionistas y merecerías profesionales con una historia que hunde sus raíces en 1994. Entrega el premio Luis Garrido, director de La Opinión-El Correo de Zamora, que va a parar a Elena Fernández, directora financiera de AyB Hislabor.

PREMIO EMPRESARIO DEL AÑO: Rocío Hervella

La CEO y cofundadora de Prosol es la que recibe este reconocimiento de manos de Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; e Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León. Hervella ha consolidado desde Venta de Baños una empresa cafetera viable, internacionalizada y con crecimiento acreditado a través de una inversión fuerte en modernización y sostenibilidad.

PREMIO EMPRESA DEL AÑO: Cobadu

El premio más importante de la gala se va para una empresa zamorana de pies a cabeza, toda una referencia del cooperativismo agroalimentario del Castilla y León y actor clave en el desarrollo económico y social del medio rural zamorano. Leoncio Viejo, presidente de Cobadu, y Rafael Sánchez Olea, director general, recogen el premio que entregan Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; e Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León.