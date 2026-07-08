III Premios Empresa del Año Banco Sabadell en Zamora: Castilla y León, el poder de una tierra que emprende
Los galardones ponen en valor el crecimiento y la innovación de ocho negocios de la comunidad autónoma, tres de ellos, afincados en la provincia de Zamora: Cobadu, Tecopy e Innova Chef
Los reconocimientos, impulsados por Banco Sabadell de la mano de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, cumplen su tercera edición con la ambición de continuar en el tiempo
Castilla y León vuelve a mirar este miércoles hacia su tejido empresarial con la celebración de los III Premios Empresa del Año Banco Sabadell, una cita impulsada por tercer año consecutivo por la entidad bancaria y La Opinión-El Correo de Zamora para reconocer el talento, la capacidad de crecimiento, la innovación y el compromiso de los negocios que contribuyen al desarrollo económico de la comunidad autónoma.
La cita empresarial regresa a los Jardines del Rey de Zamora como escaparate para poner en valor a empresas que, desde distintos sectores y territorios, demuestran que Castilla y León cuenta con proyectos sólidos, competitivos y capaces de generar empleo, riqueza y oportunidades. Muchos de ellos tienen además acento zamorano, lo que convierte estos premios en una ocasión especial para reivindicar el papel de la provincia dentro del mapa empresarial autonómico.
Puedes seguir la entrega de premios en directo a través de este hilo de X por el que te estamos narrando la gala:
En un contexto marcado por los retos de la transformación digital, la sostenibilidad, la internacionalización y la sucesión generacional, los Premios Empresa del Año Banco Sabadell nacen precisamente con la vocación de reconocer historias empresariales y, por tanto, humanas, que merecen ser contadas.
Los premios: más que un honor
Estos son los galardonados este miércoles por los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. Repasamos para ti sus trayectorias una a una:
LOS PREMIADOS
- PREMIO EMPRESA + SOSTENIBLE: Hiperbaric
La empresa burgalesa líder mundial en tecnologías industriales de altas presiones está especializada en equipos de procesado para alimentación y bebidas, compresión de hidrógeno verde y prensado isostático en caliente. Desde su sede en Burgos, la compañía ha construido una posición internacional de referencia que le hace merecedora del galardón. El presidente de CEOE Zamora, José María Esbec, es el encargado de entregar el premio a Andrés Hernando Sáiz, consejero delegado de Hiperbaric.
- EMPRESA CON + IMPACTO SOCIAL: Grupo Entrepinares
La empresa familiar vallisoletana del sector agroalimentario fundada en 1984 está dedicada a la fabricación de quesos y derivados lácteos. Su producción supera los cien millones de kilos al año y tiene presencia en más de medio centenar de países de todo el mundo. De manos de Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, es el CEO del grupo, José Manuel García Bejines, quien recoge el premio.
- PREMIO MEJOR STARTUP DEL AÑO: DareMapp
Cuatro han sido las candidatas a Startup del Año del Banco Sabadell 2026 por su capacidad de innovación, su impacto socioeconómico y su apuesta por la transformación tecnológica sostenible. Los propios lectores de La Opinión-El Correo de Zamora han votado por su favorita entre las cuatro candidatas: AstraSpec, Invicsa Airtech, Modular DS y DareMapp. Esta última (DareMapp), ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, está especializada en software turístico para viajeros, destinos y entidades del sector. Su aplicación ofrece visitas autoguiadas, audioguías GPS interactivas, retos gamificados y contenidos culturales en distintas ciudades para que el viajero descubra los lugares a su propio ritmo, sin horarios y logrando una experiencia más flexible, lúdica y digital.
- PREMIO EMPRESA FAMILIAR: Innova Chef
José Miguel y Vanesa Fidalgo, presidente y directora general de Innova Chef, recogen este galardón entregado por Marian Hidalgo, secretaria general del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León. Un reconocimiento a una compañía dedicada a la fabricación y distribución de gastronomía de alta calidad (cuarta y quinta gama) para los profesionales de la hostelería desde Zamora.
- PREMIO MEJOR TRAYECTORIA EMPRESARIAL: Grupo Tecopy
Ingeniería, innovación y formación. Con más de 40 años de trayectoria, Tecopy destaca por la generación de empleo cualificado, su apuesta sostenida por la innovación y su capacidad de internacionalización contribuyendo al desarrollo de infraestructuras y servicios tecnológicos. El gerente de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Carlos Zardaín, hace entrega del premio a Roberto García García, consejero delegado.
- PREMIO EMPRESA + INTERNACIONAL: AyB Hislabor
Especializada en fabricación, importación, exportación y distribución de artículos de mercerías y costura. Un referente para los fabricantes de moda, confeccionistas y merecerías profesionales con una historia que hunde sus raíces en 1994. Entrega el premio Luis Garrido, director de La Opinión-El Correo de Zamora, que va a parar a Elena Fernández, directora financiera de AyB Hislabor.
- PREMIO EMPRESARIO DEL AÑO: Rocío Hervella
La CEO y cofundadora de Prosol es la que recibe este reconocimiento de manos de Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; e Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León. Hervella ha consolidado desde Venta de Baños una empresa cafetera viable, internacionalizada y con crecimiento acreditado a través de una inversión fuerte en modernización y sostenibilidad.
- PREMIO EMPRESA DEL AÑO: Cobadu
El premio más importante de la gala se va para una empresa zamorana de pies a cabeza, toda una referencia del cooperativismo agroalimentario del Castilla y León y actor clave en el desarrollo económico y social del medio rural zamorano. Leoncio Viejo, presidente de Cobadu, y Rafael Sánchez Olea, director general, recogen el premio que entregan Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; e Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León.
Tras unos premios más que merecidos, la clausura del acto correrá a cargo de la vicepresidenta segunda y consejera de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades y Despoblación de la Junta de Castilla y León, la zamorana Isabel Blanco, que no ha querido perderse la fiesta de las empresas y reafirmar así el férreo compromiso de la Administración regional con la comunidad autónoma.
La guinda del pastel empresarial lo pondrá la música, en concreto, ese mítico "Mediterráneo" de Joan Manuel Serrat y el rompedor "Bloing in the wind" del irrepetible Bob Dylan. Magia. Ambos iconos serán interpretados por la artista zamorana Lucía Gonzalo.
Una razón para creer en el futuro
El reconocimiento a estas empresas ha traído hasta los Jardines del Rey de Zamora a representantes de las esferas socioeconómicas de Castilla y León y, en particular, de la provincia, un territorio acostumbrado a pelear contra la despoblación, la falta de oportunidades y la distancia respecto a los grandes centros de decisión. Cada proyecto empresarial que crece, innova o genera empleo es una razón más para creer en el futuro de esta tierra.
Con esta ambición, los III Premios Empresa del Año Banco Sabadell son mucho más que la celebración del mérito empresarial. Son también la reivindicación del potencial de Castilla y León. Motivos de sobra para creer y tener ya la mirada puesta en 2027 cuando, si nada lo impide, tendrán lugar dentro de 365 días los IV Premios Empresa del Año Banco Sabadell. ¡Y que así sea!
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