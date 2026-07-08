¿Quién encabezará la candidatura del PP a la Alcaldía de Zamora? Así están las opciones a diez días de ratificarse la cabeza de lista

Tanto IU como el PSOE ya han deshojado la margarita y, entre los partidos con más opciones de alcanzar el bastón de mando municipal el próximo año, el PP es el único que aún no ha movido ficha para designar a su cabeza de lista. Eso sí, el presidente nacional del partido ya ha puesto fecha para hacerlo. Será dentro de diez días, el próximo 18 de julio, cuando se oficialice tanto la candidatura a la Alcaldía de Zamora como las correspondientes al resto de capitales de provincia españolas de cara a las elecciones de mayo del próximo año.

Aunque desde la directiva provincial del PP guardan hermetismo sobre la persona que será número uno en la lista del PP de Zamora en las municipales del 23 de mayo del próximo año, en círculos del entorno del Partido Popular dan por sentado que una de las opciones que cobra más fuerza es la de la actual portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León y cabeza de lista de los populares de la provincia en la cita autonómica con las urnas del pasado mes de marzo, Leticia García Sánchez.

A su favor tiene su trayectoria política en la que ha mostrado un talante dialogante, capacidad retórica y de debate, y conocimiento del funcionamiento de la maquinaria administrativa que atesora por su experiencia como funcionaria de carrera. A la política autonómica accedió en 2019, primero como una procuradora autonómica más, tras lo cual en diciembre de 2022 fue designada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para un cargo de mayor relevancia, como el de ser delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

El desempeño de esa tarea política le valió ser nombrada en julio de 2024 consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, tras la marcha de Vox del Gobierno autonómico. Como premio a su labor fue cabeza de lista en las elecciones autonómicas del pasado mes de marzo y con la constitución de las nuevas Cortes de Castilla y León en abril pasó a desempeñar su nuevo cometido como portavoz del Grupo Popular en el Parlamento regional.

Cargos del PP de Zamora en una junta directiva provincial. / Alba Prieto

Aunque desde su entorno admiten que Leticia García no tiene interés en ser cabeza de lista de una plaza complicada como la de la capital zamorana, donde IU ha gobernado solo o en coalición con el PSOE los últimos doce años, lo cierto es que ha demostrado su fidelidad al proyecto de Fernández Mañueco y una llamada del líder autonómico del partido sería suficiente para que aceptase el reto. Después de todo, una trayectoria similar con el paso a la política municipal en unas elecciones que se presentaban complicadas para su partido experimentó la que fue la última alcaldesa de los populares en la capital zamorana, Rosa Valdeón.

Gobierno alternativo al de IU-PSOE

La situación en mayo de 2027 se presenta además mucho más abierta que hace dos décadas porque la marcha de Francisco Guarido deja la incógnita de cómo afectará a IU el cambio de candidato en una ciudad en la que el tirón "guaridista" fue clave para mantener la Alcaldía durante tres legislaturas. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el equipo de Gobierno actual de IU y PSOE suma trece concejales por doce la oposición de PP, Zamora Sí y Vox, el papel dialogante de Leticia García puede ser de gran valor a la hora de conformar un gobierno alternativo si en la próxima cita con las urnas IU y PSOE no suman los ediles que dan la mayoría absoluta.

Aunque la de Leticia García es la primera apuesta en las quinielas y el nombre que más suena en los mentideros políticos, tampoco se descarta la llegada como cabeza de lista de una persona conocida en el ámbito público zamorano, pero no vinculada a cargos políticos. Se trata de una opción que también se barajó hace cuatro años, pero que resulta complicada por la incógnita del resultado y por las reticencias que puedan tener esos posibles candidatos procedentes de ámbitos empresariales o profesionales.

Otras opciones

Tampoco se descartan, aunque con menos opciones, otros cargos del PP con acreditada trayectoria, como el actual vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte; o la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco.

Isabel Blanco y Víctor López, flanqueando a la secretaria de EILZA, Isabel Revuelta. / Cedida

Más alejada parece la opción de que repita como candidato el que es el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zamora, Jesús María Prada, que ha perdido peso en Víctor Gallego (sede del PP provincial) y que ha visto restadas sus opciones con su reciente llamada a declarar como investigado en el caso de la Ultra Sanabria.

Sea cual sea la opción que se desvele la próxima semana, fuentes del PP admiten que la persona candidata tiene que contar con tirón suficiente, habida cuenta de que en juego está recuperar el poder municipal en Zamora doce años después y alcanzar una alcaldía simbólica, como es la única de una capital de provincia española que actualmente está en manos de Izquierda Unida.