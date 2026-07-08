La Escuela Internacional de Industrias Lácteas "mudará" su sede al antiguo colegio del Tránsito

La Diputación de Zamora destinará 1,3 millones de euros para dotar a la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza) de una nueva sede. Anunció que realizó el presidente de la institución provincial durante su intervención en la presentación de la próxima edición de la Feria Internacional del Queso, Fromago Cheese Experience, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre en la capital.

Las actuales instalaciones de la escuela, cedidas por la Junta de Castilla y León en el IES Alfonso IX, se han quedado "pequeñas y precarias" para el crecimiento del proyecto. Motivo por el cual la Diputación habilitará una nueva sede en el Colegio del Tránsito, con 1.000 metros cuadrados completamente reformados.

"Si realmente queremos convertir Zamora en un centro de referencia de formación del sector quesero y ganadero, nacional e internacional, teníamos que daros un empujón y un apoyo", pronunció Faúndez, puesto que Eilza no es solo Fromago, sino la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, "la cantera donde se forman los futuros queseros y ganaderos". Impulso que se materializa en esta inversión para solventar una de las problemáticas que les habían manifestado desde Eilza.

"Vamos a apostar por ello y vamos a invertir en un proyecto que estará definido a finales del mes de julio", avanzó. El objetivo que persigue la institución es que pueda hacerse el traslado definitivo a finales del año 2027.

Anuncio ante el que la presidenta de Eilza, Sara Fregeneda, respondió visiblemente emocionada. "Quiero agradecer públicamente desde la Escuela el apoyo que tenemos desde la Diputación de Zamora para que estas nuevas instalaciones se hagan realidad", enunció ante el público presente en la sala de exposiciones del Palacio de la Encarnación.

Nueva sede que significa mucho más que un apoyo económico. "Es apoyar el futuro del proyecto, el futuro del sector, el futuro de la escuela y de Zamora, y de todo el equipo que está detrás: ganaderos, queseros y muchas personas que en Zamora, en Castilla y León y en toda España nos dedicamos a esto", añadió Fregeneda. "Es señal de que tenemos futuro y de que tenemos que seguir luchando y trabajando por ello", concluyó.

Eilza es pionera en la educación técnica y formación especializada para los sectores ovino, caprino, vacuno y de la elaboración de lácteos. Única escuela de industrias lácteas que forma en español, combinando el rigor técnico con el trabajo en obrador, laboratorio y granja, junto a expertos del sector.