Todo a punto para Fromago 2026: la Feria Internacional del Queso desplegará más de 500 carpas en Zamora extendiéndose por más de 40.000 metros cuadrados

Superar 300 expositores y 400 stands. Ese era el objetivo que se marcó la Fundación Eilza (Escuela Internacional de Industrias Lácteas) tras concluir la pasada edición de Fromago Cheese Experience. Propósito que los organizadores de la Feria Internacional del Queso de Zamora han sobrepasado con creces. A tan solo 74 días de que de comienzo la gran cita, el cupo se ha cerrado, con una lista de espera de interesados en participar "porque ya no entran", señaló Sara Fregeneda, presidenta de Eilza, durante la presentación del evento, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre, en la Sala de la Encarnación de la Diputación Provincial.

En total, serán 309 expositores, de los cuales el 82% son quesos o productos del sector lácteo, que se emplazarán en los 443 stands de venta que se encontrarán a lo largo de todo el recorrido. Sin embargo, a los industriales habrá que sumar las tabernas, las actividades dirigidas a los menores o las galerías de casa llegando a suponer más de 500 carpas que se instalarán en el centro de la ciudad de Zamora.

Datos que suponen un crecimiento del 30% respecto a la segunda edición, ocupando 40.000 metros cuadrados de la capital. "Tenemos tres kilómetros para recorrer la feria de punta a punta", apreció Fregeneda quien cree que el evento ha tocado techo. "El reto de hacer de Fromago una feria grande está más que conseguido", pronunció.

Labor que se ha conseguido con un intenso trabajo que daba comienzo al concluir la anterior edición. "Son 661 días trabajando", enfatizó la presidenta de Eilza. Dos años de esfuerzos para lograr fines que van más allá de los números. "Los importadores no van a venir solo cuatro días, van a venir para abrir mercados. Los escolares no van a participar solo en una actividad infantil, sino que representan a nuestra siguiente generación. Los concursos no son un espectáculo, sino que es la muestra de la excelencia y de la calidad en estos productos. La gastronomía no va a ser solo ocio, es desarrollo económico para Zamora y una oportunidad de nuestros productores para aumentar sus ventas. Y los voluntarios no van a colaborar solo durante una semana, sino que construyen una comunidad y hacen que Zamora sienta este proyecto como suyo", expuso.

Filosofía de Fromago que se extiende cuando se desmontan las carpas para continuar "cada día en la explotación de cada ganadero, en las instalaciones de cada quesería, en los colegios de todos esos niños que hayan venido por aquí, en todos los restaurantes, en esos compradores internacionales que se van a acordar de Fromago y en todas las personas que hacéis posible que este sector siga adelante", enunció. Respuesta a la existencia de una feria que cumplirá su tercera edición con la convicción de que el futuro del sector quesero y lácteo "no se construye solo en los cuatro días de Fromago, sino que se construye cada día", concluyó su intervención ante una sala repleta de invitados.

Centro de formación nacional e internacional de Eilza

Presentación del evento que abrió el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, para recordar que la organización de la feria está a cargo de Eilza, "de los profesionales del sector". Gestión que le confiaron por su papel como centro de referencia en innovación y desarrollo tecnológico del sector. "Todo el mundo asocia Eilza a Fromago, pero no es solo Fromago, es la Escuela Internacional de Industrias Lácteas donde se están formando los queseros y ganaderos del futuro", detalló el dirigente.

"Si realmente queremos convertir Zamora en un centro de referencia de formación del sector quesero y ganadero, nacional e internacional, teníamos que daros un empujón y un apoyo", declaró Faúndez. Apoyo que se traducirá en el nuevo Centro de Formación Nacional e Internacional de EiIza en las nuevas instalaciones del Colegio del Tránsito. Mil metros cuadrados completamente reformados para que este proyecto se quede aquí y que Zamora sea un centro de formación del sector lácteo, referente a nivel nacional", señaló.

Novedades de Fromago 2026

Fromago crece este 2026 consolidándose como una cita imprescindible para el sector quesero, no solo en Zamora, sino también a nivel nacional e internacional. Uno de los grandes avances de este año es el refuerzo del carácter internacional de la feria. Fromago contará con más de 40 stands de productores internacionales, además de prescriptores y profesionales de distintos países que participarán como ponentes, jurados y colaboradores en mesas redondas. A ello, se suman las misiones comerciales impulsadas junto a distintas entidades, con 45 importadores confirmados procedentes de 23 países, una iniciativa orientada a generar oportunidades de negocio más allá de los días de feria y abrir nuevos mercados para los productores.

Los escenarios de la feria quesera de Zamora tendrán actividad ininterrumpida desde por la mañana hasta por la noche, con catas, presentaciones y propuestas de los propios expositores.

Entre las novedades más destacadas de esta edición se encuentra la ampliación de las Galerías del Queso. Este año habrá una más, dedicada a los quesos ganadores de los Premios Cincho.

Otra incorporación importante será la llamada Plaza de la Lana, un espacio pensado para poner en valor este producto y acercar su realidad al público. En esta zona, se organizarán actividades didácticas y manualidades, especialmente dirigidas a los más pequeños, para explicar de dónde sale la lana, cómo se trabaja y por qué es importante recuperar su valor dentro del sector ganadero.

En el apartado gastronómico, Fromago también crece para responder al gran volumen de visitantes que moviliza la feria. Se reforzará la oferta con siete tabernas y once food trucks, además de la Plaza de San Martín, que volverá a convertirse en la Plaza del Lechazo. Aumenta en esta edición la oferta de los Jardines del Castillo que se transformarán en una gran zona gastronómica con food trucks, creando un "espacio pensado para disfrutar con calma dentro del intenso ambiente de la feria", comentó Fegreneda.

Otra de las novedades ya anunciadas será la incorporación de un nuevo concurso a la mejor tarta de queso, que ha despertado un gran interés entre los participantes. La previsión inicial era admitir diez recetas, pero la elevada demanda ha obligado a ampliar el número de plazas hasta 15 las quince.

Fromago también quiere reforzar su dimensión educativa y social. Durante las mañanas del jueves y el viernes se han organizado visitas escolares en las que participarán centros educativos de Zamora. Ya hay confirmada la participación de más de 1.100 niños, que podrán descubrir de forma práctica cómo se produce la leche, cómo se elabora el queso o qué papel tienen la lana y la ganadería en el territorio. Apuesta para acercar a las nuevas generaciones el mundo rural y quesero y fomentar el relevo futuro del sector porque "Fromago es una feria que es un homenaje al mundo rural de esta provincia", tal y como dijo Faúndez.

La feria contará este año también con un importante crecimiento del voluntariado, con el doble de personas inscritas respecto a la edición anterior, una muestra del arraigo que tiene Fromago en Zamora y de la implicación de la ciudadanía con este proyecto. "Es señal de que fromago es de los zamoranos", manifestó con orgullo la presidenta de Eilza.