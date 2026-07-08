Ángeles Rivero elogia "las historias de éxito con nombres y apellidos" en una gala que visibiliza "el potencial de Castilla y León

"Un escaparate de historias de éxito con nombres y apellidos". Pero no solo eso, también una "oportunidad para fortalecer la autoestima colectiva y proyectar la mejor imagen de lo que Zamora y Castilla y León son capaces de hacer". Son las bases que marcan la esencia de los III Premios Empresa del Año Banco Sabadell para Ángeles Rivero, la directora general de Prensa Ibérica en Castilla y León y Asturias que un año más -y ya van tres- recala en Zamora capital para celebrar la gran fiesta del empresariado y dar la bienvenida a los asistentes en nombre de Prensa Ibérica y de La Opinión-El Correo de Zamora.

Ella ha sido la encargada de abrir una gala en la que ha reflexionado sobre el hecho de que "no basta con hacer las cosas bien, también hay que contarlas" para dar luz a "algo que demasiadas veces pasa desapercibido como es el talento, el esfuerzo, la capacidad de innovar y la perseverancia de quienes cada día toman decisiones difíciles, invierten, exportan, crean empleo y generan oportunidades". Empresas como las que representan la nómina de los distinguidos en los III Premios Empresa del Año Banco Sabadell que demuestran que "desde bien cerca, desde Zamora o cualquier otro punto de Castilla y León se puede competir en mercados exigentes y llegar muy lejos".

No podemos ocultar los desafíos de esta tierra como la despoblación, el envejecimiento, la dificultad para atraer y retener talento, el relevo generacional o el reducido tamaño de muchas empresas

Pero Rivero no solo ha hablado de la "muestra incontestable de las fortalezas de esta tierra", conocedora de los "desafíos" que entraña. La directora general de Prensa Ibérica en Castilla y León y Asturias no ha pasado por alto "la despoblación, el envejecimiento, la dificultad para atraer y retener talento, el relevo generacional o el reducido tamaño de muchas empresas", aspectos todos ellos que forman parte de una realidad que no ha querido ignorar en su discurso y que hacen aún más necesarias galas como las de este miércoles.

El nuevo periodismo: un paradigma que cambia a favor de las historias épicas

Ángeles Rivero ha compartido con los más de 300 invitados asistentes los análisis de audiencia de los periódicos de Prensa Ibérica para corroborar un cambio en el paradigna del periodismo: "No es que las tragedias hayan dejado de interesar, pero vivimos rodeados de incertidumbre, de conflictos, de una sobreabundancia de información que a menudo pone el foco en lo adverso". Este extremo es el que ha llevado a los lectores a conectar más con las historias personales "y no solo las que acaban mal, también las épicas que inspiran, las que emocionan, las que demuestran que el talento, la valentía y el esfuerzo tienen recompensa". Y precisamente esas son las que Prensa Ibérica premia este miércoles junto al Banco Sabadell.

Los lectores han empezado a conectar más con las historias personales y no solo las que acaban mal, también las que inspiran, las que emocionan, las que demuestran que el talento, la valentía y el esfuerzo tienen recompensa

Un tándem perfecto -Prensa Ibérica+Banco Sabadell- porque "las empresas necesitan financiación", cierto, pero también "necesitan visibilidad porque aquello que no se conoce difícilmente puede convertirse en un referente, abrir mercados o inspirar". Contar esas historias también es hacer buen periodismo resposnable y "ese es precisamente el compromiso de La Opinión-El Correo de Zamora y de Prensa Ibérica: informar de la actualidad, pero también descubrir aquello que merece ser reconocido, celebrado y compartido".

Entre esas historias y sin desmerecer ninguna, Ángeles Rivero ha mencionado especialmente una de mujer a mujer: la de Rocío Hervella, fundadora y CEO de Prosol, porque "referentes como el suyo ayudan a que otras mujeres tomen conciencia de que ese camino también les pertenece". Una realidad que se suma a otra con la que Rivero ha terminado su discurso: "En Zamora y Castilla y León hay futuro".

Y en 2027 contaremos más historias en la cuarta edición de los premios para demostrarlo.