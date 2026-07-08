Actores del crecimiento económico

Marcada en el calendario de eventos de primer orden en Zamora, los Jardines del Rey acogen esta tarde (20.00 horas) una nueva edición —la tercera ya— de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, que reconocen la labor de empresas de diferentes sectores de Castilla y León, auténtico motor de la economía de este territorio, en un acto organizado por la propia entidad bancaria, Prensa Ibérica y LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Apoyando esta iniciativa, junto a representantes de las entidades organizadoras, también estarán representantes de las administraciones locales y regionales. Es el caso de Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; Javier Faúndez, presidente de la Diputación Provincial de Zamora; Víctor López de la Parte, vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Marian Hidalgo, secretaria general del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León; Enrique Oliveira, presidente de la Cámara de Comercio de Zamora; Javier Díaz, secretario general de la Cámara de Comercio de Zamora y José María Esbec, presidente de CEOE-Cepyme Zamora.

Bienvenida institucional

Tras la copa de bienvenida, mientras se espera la llegada de los premiados y el resto de invitados a la gala, comenzará el acto la periodista zamorana Alba Villalba, encargada de conducir todo el evento. Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, y Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell, darán la bienvenida a todos los asistentes, para comenzar con la entrega de los galardones.

Pablo Junceda. / J. L. F. (Archivo)

Al escenario subirán a recoger sus respectivos premios los representantes de las firmas elegidas para esta tercera edición. Se trata de Hiperbaric, con el Premio Empresa + Sostenible; la zamorana Grupo Tecopy, reconocida como Mejor Trayectoria; DareMapp, elegida como Mejor Startup del Año; AyB Hislabor, que recogerá el Premio Empresa + Internacional; Grupo Entrepinares, seleccionado como Empresa + Impacto Social y otra zamorana, Innova Chef, elegida para recoger el Premio Empresa Familiar.

Los dos galardones principales, el de Empresa del Año y Empresario del Año, recaen en esta edición en la cooperativa local Cobadu y Rocío Hervella, CEO y cofundadora de Prosol, respectivamente.

El jurado

El jurado que este año ha elegido a estos ganadores tras analizar un nutrido grupo de aspirantes en cada una de las categorías ha estado presidido por Fernando Manuel Alonso, director del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, quien actuó representación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo

Junto a él, tomaron la difícil decisión —por la calidad de todas las candidaturas— Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; Marta Villaverde, client manager en Úbico; Carlos Zardaín, gerente de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Luis Garrido, subdirector de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA; Marian Hidalgo, secretaria general del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León y José María Esbec, presidente de CEOE-Cepyme Zamora, en representación de CEOE Castilla y León.