El zamorano Iñaki Gómez, nombrado coordinador de área de Economía, Empleo, Universidades y Comercio del grupo socialista en las Cortes

El procurador regional del PSOE de Zamora Iñaki Gómez será el coordinador del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León de una macroárea que engloba Economía y Hacienda, Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Ese nombramiento lo ha dado a conocer el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León y secretario primero de la Mesa de las Cortes, Daniel de la Rosa, según recoge la agencia Europa Press.

El Grupo Parlamentario Socialista de Castilla y León ha cerrado su organigrama y ha incorporado la figura de cinco coordinadores de área, entre ellos Iñaki Gómez, con representación de las provincias para apoyar y estar a disposición para solventar cualquier tipo de duda o poner en común iniciativas parlamentarias que puedan ir relacionadas con varias comisiones entre los portavoces y procuradores de las mismas.

De la Rosa ha aclarado que serán un "nexo de apoyo" de las áreas, portavoces y procuradores.

En concreto, bajo la dirección del secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo, Carlos Martínez, estarán los procuradores Nuria Rubio (vicepresidenta segunda de la Mesa y portavoz de Vivienda), Daniel de la Rosa (secretario primero de la Mesa y responsable de Organización), Patricia Gómez (viceportavoz del Grupo y encargada de Igualdad), Pedro González (secretario general del Grupo) y Fran Díaz (responsable de Coordinación Territorial y Presidencia).

Por otra parte, como una figura "diferente, novedosa", ha explicado De la Rosa, se ha creado la de los coordinadores de área, que integrarán el procurador por Palencia Miguel Ángel Blanco, encargado de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Medio Ambiente y Energía; Iñaki Gómez (Zamora), responsable de Economía y Hacienda, Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Virginia Jiménez (Burgos), responsable de Sanidad y Bienestar Social, Movilidad Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Mamen Iglesias (Ávila), que se encargará de las materias de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; y Sergio Iglesias (Segovia), responsable de Educación y Cultura.

Los portavoces en las comisiones serán Esther Pérez en Presidencia; Mabel Fernández en Economía y Hacienda; Mario Rivas en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Miguel Ángel Luengo en Medio Ambiente y Energía; Virginia Jiménez en Sanidad y Bienestar Social; el zamorano Javier García en Educación; Iván Zazo en Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Mamen Iglesias en Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Sergio Iglesias en Cultura, Turismo y Deporte, y Laura Pelegrina en Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.