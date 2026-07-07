Educación
Zamora, con el número de aprobados más bajo de la PAU extraordinaria en el distrito universitario de Salamanca
Un alumno del colegio Medalla Milagrosa obtuvo la nota más alta (9,499) de la convocatoria
De los 95 estudiantes zamoranos presentados la semana pasada a las pruebas extraordinarias de la PAU, han aprobado 65, lo que significa un 68,42%, la proporción más baja del distrito universitario de Salamanca. La nota media fue de 5,84 y una treintena de los que acudieron a los exámenes no lograron aprobar.
Aun así, Zamora contó con una de las mejores notas de la PAU extraordinaria, gracias a un alumno del colegio Medalla Milagrosa, que obtuvo un 9,499 de nota media, por delante del mejor alumno de Ávila, estudiante del IES Isabel de Castilla, con un 7,51. En Salamanca, la mejor nota fue para un alumno del colegio Maristas Champagnat, que obtuvo un 9,769.
En total, en el distrito universitario de Salamanca el 82,06% de los estudiantes presentados a la convocatoria extraordinaria de julio de la PAU obtuvo la calificación de “apto”, según informó la responsable Técnico de Organización y Desarrollo de las Pruebas de Acceso de la Universidad de Salamanca, Eva Lahuerta, tras analizar los datos oficiales.
Datos generales
En el cómputo general, de los 457 alumnos y alumnas que finalmente realizaron las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, aprobaron los exámenes 375 (82,06%) y 82 no superaron los ejercicios (17,94%). De los calificados como “aptos”, 10 consiguieron alcanzar el sobresaliente, 37 obtuvieron un notable y 328 lograron la calificación de aprobado. La nota media se sitúa en 5,92.
Los resultados por campus indican que en Ávila se presentaron un total de 123 jóvenes, de los cuales 98 (79,67%) obtuvieron la calificación de “apto” (94 aprobados y 4 notables) con una media de 5,70. Los jóvenes que resultaron “no aptos” fueron 25 (20,33%).
En Salamanca el número de estudiantes que realizaron las pruebas ascendió a 239, de los que 212 (88,70%) resultaron “aptos” (180 aprobados, 26 notables y 6 sobresalientes) con una nota media de 6,07. Un total de 27 jóvenes resultaron “no aptos” (11,30%).
Consulta de calificaciones
Los alumnos y alumnas podrán consultar las calificaciones desde este mismo martes en la web de la USAL.
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