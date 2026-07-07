Motor
Zamora lidera la venta de coches de ocasión en junio en Castilla y León y se sitúa entre las provincias de España con mayor aumento
La provincia fue la cuarta del país con mayor incremento ese mes, pese a lo cual sigue en números negativos en el primer semestre del año
Junio fue un buen mes para la venta de coches de ocasión en la provincia de Zamora. Al menos así lo reflejan las estadísticas oficiales, que revelan que Zamora encabezó el incremento de ventas en Castilla y León en junio, respecto al mismo mes del año pasado. De hecho, la provincia también se situó entre las cuatro de España con más aumento, solo por detrás de Álava, Madrid y Toledo.
Sin embargo, esos datos no son suficientes para remontar en el mal año en ventas de coches de segunda mano registrado en la provincia. El primer semestre del año se cierra en números negativos en la comparativa con los seis primeros meses de 2025 en Zamora, mientras que la tendencia nacional fue de ligero incremento, según datos de la patronal del sector Faconauto.
En cifras absolutas, en junio en la provincia se vendieron 687 turismos de segunda mano, frente a los 582 de junio de 2025, con un aumento del 18%. En vehículos comerciales, que tienen menor peso, la tendencia fue la contraria y se vendieron 82, tres menos que en junio del año pasado. El cómputo global del mercado de vehículos ya matriculados concluyó con un aumento del 15,3% en la provincia, al venderse 769 unidades, 102 más que en junio del pasado ejercicio. En cambio, a nivel nacioanl el incremento en el mes de referencia fue únicamente del 6,3%, nueve puntos menos que en Zamora.
Pese a ello, el cierre del semestre en la provincia arrojó unas ventas totales de 4.570 vehículos de segunda mano, frente a los 4.647 del primer semestre de 2025, con una caída del negocio del 1,7%, frente al crecimiento de las ventas del 1,9% registrado a nivel nacional. La mayor parte de esas ventas en Zamora correspondieron a turismos, de los que se vendieron 3.957 entre enero y junio, 29 menos que en el mismo semestre del año anterior.
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