Educación
Tres zamoranos obtienen el Premio de Bachillerato de Investigación y Excelencia
Este reconocimiento les concede la gratuidad de la matrícula en cualquier universidad de Castilla y León
El Boletín Oficial de Castilla y León ha hecho público los nombres de los alumnos zamoranos que han obtenido el Premio de Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE), un título que reconoce el especial aprovechamiento del alumnado que ha cursado estos estudios en los centros educativos de Castilla y León.
En el caso de Zamora, el IES Claudio Moyano da la posibilidad de estudiar el Bachillerato de Investigación y Excelencia en la rama de Ciencias y Tecnología. El reconocimiento, en este instituto, se ha otorgado a Jimen Martín Mayor.
Idiomas es la especialidad que oferta el BIE del IES María de Molina, donde se ha premiado a Eva Valle Cadierno. El trío de estudiantes zamoranos con este premio se completa con Rodrigo Rodríguez Salsón, estudiantes del IES Los Sauces, en Benavente, donde se cursa el Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias.
Este premio, otorgado a otros 26 alumnos del BIE en diferentes centros educativos de Castilla y León, da derecho a los estudiantes a la exención total de los precios por servicios académicos para el próximo curso 2026-2027, si deciden continuar sus estudios superiores en alguna de las universidades públicas de Castilla y León. Además, la obtención de este premio constará en el expediente y el historial académico de Bachillerato de los estudiantes premiados.
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