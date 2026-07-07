Tres días consecutivos de alerta amarilla en Zamora por intenso calor y tormentones sorpresa
Los mercurios se acercarán peligrosamente hasta los 40 grados en Zamora... hasta el sábado, cuando las temperaturas empezarán a aflojar
Calor, calor y más calor. Y de regalo, tormentas sorpresa. Zamora afronta una previsión para cortar la respiración con una combinación incómoda: calor muy intenso durante varios días seguidos y, además, riesgo de tormentas en la jornada de este jueves, una mezcla que deja ambiente de bochorno, inestabilidad y plenamente veraniego.
El aviso amarillo por altas temperaturas se mantendrá durante tres días consecutivos en Zamora. La situación arranca este martes con una máxima prevista de 39 grados, continúa el miércoles con 38 y seguirá el jueves también con 38 grados. Tres jornadas seguidas con valores muy elevados, noches cálidas y horas centrales especialmente duras para estar en la calle, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
La jornada más compleja será la de este martes. Además del calor, la previsión marca también aviso amarillo por tormentas, con una probabilidad de precipitación que sube hasta el 90% entre las 12.00 y las 18.00 horas. Es decir, Zamora puede pasar en pocas horas del sol de justicia al cielo revuelto, con chubascos tormentosos y posibles descargas durante la tarde.
La mañana ha comenzado ya con mucho calor, en torno a los 34 grados, y la tarde mantendrá valores muy altos, con 36 grados en el tramo central del día. Después, la temperatura bajará hasta los 24 grados por la noche, aunque sin sensación real de frescor tras una jornada tan cargada.
El miércoles seguirá el dominio del calor, pero con mayor estabilidad: 38 grados de máxima, cielos despejados y sin previsión de lluvia. El jueves repetirá prácticamente el mismo patrón, con 38 grados, sol y solo un pequeño 5% de probabilidad de precipitación en la segunda mitad del día.
El fin de semana
El viernes todavía mantendrá el ambiente muy cálido, con 37 grados, aunque aparecerá algo más de inestabilidad por la tarde-noche, con un 60% de probabilidad de lluvia. El sábado volverá a subir hasta los 38 grados, antes de un domingo algo menos extremo, con 34 grados, y un lunes que se moverá en torno a los 33.
Zamora vuelve a entrar así en una fase de calor serio, con tres días consecutivos bajo aviso amarillo por altas temperaturas y con el añadido de las tormentas este martes. Una semana para no confiarse: por la mañana puede parecer solo calor, pero por la tarde el cielo puede cambiar el guion.
- Crisanto Vicente Hernando, Jefe de la Policía Municipal de Zamora 'Sé que se ha pedido agilizar al máximo el pago de nocturnidad
- La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
- Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
- Primer aniversario del fatal accidente que acabó con la vida de Diogo Jota en una carretera de Zamora
- El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas
- La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora 'da más miedo que el mismísimo diablo
- El empresario denunciado por explotar a migrantes deniega indemnizaciones de 8.000 euros: 'Es mucho dinero
- Los 50 viajeros atrapados en la estación de tren de Zamora viajan a Madrid con casi cuatro horas de retraso por una nueva avería: 'Cada día, una odisea