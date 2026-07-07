Tres días consecutivos de alerta amarilla en Zamora por intenso calor y tormentones sorpresa

Calor, calor y más calor. Y de regalo, tormentas sorpresa. Zamora afronta una previsión para cortar la respiración con una combinación incómoda: calor muy intenso durante varios días seguidos y, además, riesgo de tormentas en la jornada de este jueves, una mezcla que deja ambiente de bochorno, inestabilidad y plenamente veraniego.

El aviso amarillo por altas temperaturas se mantendrá durante tres días consecutivos en Zamora. La situación arranca este martes con una máxima prevista de 39 grados, continúa el miércoles con 38 y seguirá el jueves también con 38 grados. Tres jornadas seguidas con valores muy elevados, noches cálidas y horas centrales especialmente duras para estar en la calle, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

La jornada más compleja será la de este martes. Además del calor, la previsión marca también aviso amarillo por tormentas, con una probabilidad de precipitación que sube hasta el 90% entre las 12.00 y las 18.00 horas. Es decir, Zamora puede pasar en pocas horas del sol de justicia al cielo revuelto, con chubascos tormentosos y posibles descargas durante la tarde.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

La mañana ha comenzado ya con mucho calor, en torno a los 34 grados, y la tarde mantendrá valores muy altos, con 36 grados en el tramo central del día. Después, la temperatura bajará hasta los 24 grados por la noche, aunque sin sensación real de frescor tras una jornada tan cargada.

El miércoles seguirá el dominio del calor, pero con mayor estabilidad: 38 grados de máxima, cielos despejados y sin previsión de lluvia. El jueves repetirá prácticamente el mismo patrón, con 38 grados, sol y solo un pequeño 5% de probabilidad de precipitación en la segunda mitad del día.

El fin de semana

El viernes todavía mantendrá el ambiente muy cálido, con 37 grados, aunque aparecerá algo más de inestabilidad por la tarde-noche, con un 60% de probabilidad de lluvia. El sábado volverá a subir hasta los 38 grados, antes de un domingo algo menos extremo, con 34 grados, y un lunes que se moverá en torno a los 33.

Zamora vuelve a entrar así en una fase de calor serio, con tres días consecutivos bajo aviso amarillo por altas temperaturas y con el añadido de las tormentas este martes. Una semana para no confiarse: por la mañana puede parecer solo calor, pero por la tarde el cielo puede cambiar el guion.