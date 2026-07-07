Rebajas en Zamora: lo que no quieren que sepas los comercios

Escaparates llenos de carteles, descuentos en letras grandes, prendas señalizadas... todo forma parte del ritual de las rebajas en el que Zamora también se encuentra inmersa. Pero no todo lo que aparece como oferta es necesariamente una ganga. En muchas ocasiones, el ahorro real depende menos del cartel rojo y más de la atención con la que compra el consumidor.

Lo primero que conviene saber es que en rebajas se rebajan los precios, no los derechos. Los productos deben mantener sus garantías legales y estar correctamente etiquetados. El Centro Europeo del Consumidor en España recuerda que el etiquetado debe incluir el precio rebajado junto al precio anterior, además de la información sobre impuestos, gastos de envío u otros costes adicionales cuando corresponda.

Una de las triquiñuelas más conocidas es inflar precios antes de aplicar el descuento. El consumidor ve un “-50%” muy llamativo, pero el precio final no siempre es tan bajo como parece si el precio de referencia se ha movido previamente. Por eso conviene comparar días antes, revisar el historial del producto si se compra online y no fiarse solo del porcentaje.

P. O.

Otra práctica habitual es mezclar productos realmente rebajados con otros que no lo están tanto, saldos, liquidaciones o artículos de nueva temporada. La diferencia importa: una rebaja debería aplicarse a productos que ya formaban parte de la oferta habitual de la tienda, mientras que una liquidación o un saldo responden a otras circunstancias.

FACUA y organizaciones de consumidores han advertido de descuentos ficticios, precios previos manipulados o productos mezclados sin información clara.

"Hasta el 70%"

También está el truco del porcentaje que deslumbra. Un cartel enorme con “hasta el 70%” no significa que todo esté rebajado al 70%. A veces ese descuento se aplica a muy pocos productos, normalmente tallas sueltas, artículos de temporadas anteriores o prendas menos demandadas. El resto puede tener descuentos mucho más modestos. La palabra clave es “hasta”.

Otra estrategia es colocar los productos más llamativos en zonas muy visibles para atraer al cliente y llevarlo después hacia otros artículos con menor descuento. Una vez dentro de la tienda, el impulso hace el resto. Algo parecido ocurre en internet con mensajes como “últimas unidades”, “quedan pocas horas” o “otros usuarios están mirando este producto”. No siempre son mentira, pero sí están diseñados para acelerar la compra.

Consejos para comprar bien en rebajas Haz una lista antes de salir de casa o entrar en la web. Las rebajas funcionan mejor cuando se compra lo que se necesita, no lo que aparece por impulso. Fíjate en el precio final, no solo en el porcentaje. Un 30% sobre un producto caro puede seguir siendo peor compra que otro sin tanto cartel. Compara antes de comprar, sobre todo en tecnología, electrodomésticos, ropa de marca o productos caros. Desconfía de los mensajes de urgencia. Si no lo necesitabas ayer, quizá no sea imprescindible comprarlo en diez minutos. Comprueba que aparece el precio anterior y el rebajado, o el porcentaje de descuento aplicado. Revisa bien la política de cambios y devoluciones, especialmente en tienda física. En compras online, suma gastos de envío y posibles costes de devolución antes de decidir. Guarda siempre el ticket, factura o correo de confirmación. No compres por miedo a perder una oferta. Compra porque el producto te encaja, te sirve y su precio merece realmente la pena.

Compras online

En las compras online hay que añadir otra precaución: los gastos de envío y devolución. Un producto puede parecer muy barato hasta que se suman costes adicionales. Antes de pagar, conviene revisar el precio final, las condiciones de devolución, el plazo de entrega y si la tienda está claramente identificada. En compras a distancia, el consumidor dispone con carácter general de un plazo de desistimiento de 14 días, aunque existen excepciones.

También hay que tener cuidado con las devoluciones en tiendas físicas. Si el producto no está defectuoso, el comercio no siempre está obligado a devolver el dinero, salvo que lo anuncie como parte de su política comercial. Por eso conviene preguntar antes de comprar si devuelven el importe, si entregan un vale, si permiten cambios y durante cuántos días.

Otro punto importante es conservar siempre el ticket o justificante de compra. En rebajas, igual que el resto del año, es la prueba para reclamar, cambiar o hacer valer la garantía. Tirarlo demasiado pronto puede convertir una compra problemática en una discusión difícil de resolver.