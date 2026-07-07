Quinteto Scherzo deleita al público zamorano

La actuación de la formación de cámara Quinteto Scherzo cerró este martes la jornada de la decimonovena edición del Festival Hispanoluso de Bandas y Ensembles de Viento. Cita cultural, plenamente consolidada, que daba comienzo el lunes con el pasacalles protagonizado por la Banda de Música de Zamora desde el Ayuntamiento a la Plaza de la Constitución y su posterior actuación.

Festival, "único en la península por hacer la música en la calle", destaca Manuel Alejandro López, director de la banda de Música de Zamora, por lo que se espera mantener el mismo formato no solo en la edición actual sino en las próximas citas.

La programación se extenderá hasta el domingo 12 de julio con distintas propuestas. El miércoles a las 18.30 horas, está previsto un taller de percusión corporal con Javier Montes en la Plaza de la Marina, seguido, a las 20.45 horas, por el pasacalles con la Banda de Música de Villamayor desde el Ayuntamiento a la Plaza de la Constitución y el posterior concierto de la agrupación musical en ese mismo espacio.

El jueves 9 de julio, Marimba Títeres promete captar la atención del público más menudo en la Plaza del Maestro Haedo a partir de las 19.00 horas. Después, a las 21.00 horas, el quinteto de metales formado por músicos de la Orquestra Sem Fronteiras, Transmontabrass, ofrecerá un recital en la Plaza de la Constitución. El grupo de música folk Entavía será el gran protagonista el viernes, llevando su repertorio hasta la misma plaza a partir de las 21.00 horas.

Público asistente al concierto de Quinteto Scherzo / Lucas Anta

El sábado, los Viajeros del swing harán parada en la capital zamorana para trasladar a los espectadores que se acerquen hasta la Plaza de la Constitución, a las 21.00 horas, a diferentes décadas y lugares emblemáticos del jazz y del swing.

La decimonovena edición del Festival Hispanoluso de Bandas y Ensembles de Viento se clausurará el domingo con el desfile de la Banda de Música de Zamora, que partirá a las 20.45 horas desde el Ayuntamiento de la capital a la Plaza de la Constitución. Una vez allí, iniciarán un concierto muy especial dirigido a los amantes de los pasodobles.

El certamen se despedirá así hasta el próximo año, aunque con la previsión de recuperar su calendario original, puesto que en esta edición se ha tenido que modificar con motivo de la participación de la Banda de Música de Zamora en el World Music Contest (WMC) de Kerkrade (Países Bajos), donde representará a la ciudad los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto.