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El programa Alimentes de Gadis llega a más de 27.000 estudiantes de colegios de Castilla y León y Galicia

Itinerarios guiados en supermercados complementan el plan educativo que se ha convertido en un referente para impulsar hábitos de vida saludable

Un grupo de escolares participa en el programa Alimentes de Gadis.

Un grupo de escolares participa en el programa Alimentes de Gadis. / Cedida / LZA

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L. G.

Zamora

Más de 27.000 estudiantes se beneficiaron del programa educativo Alimentes de Gadis durante el pasado curso escolar. Todos ellos finalizaron el itinerario digital, con contenidos sobre alimentación saludable, consumo responsable y cuidado del planeta, adaptados al currículo oficial de Educación Infantil y Primaria de Castilla y León y Galicia.

El plan educativo de Gadis contempla que la formación en las aulas se complemente con visitas presenciales a los supermercados, que permiten a los alumnos experimentar los conceptos de una forma práctica. En la última edición realizaron estos itinerarios guiados un total de 13.622 escolares de 237 colegios, acompañados por cerca de 1.400 docentes y monitores formados en nutrición, quienes explicaron in situ el origen de los alimentos y la cadena de valor que siguen hasta llegar a los supermercados y a sus hogares.

Gadis celebra que, cada curso escolar, son más los centros educativos que se suman a este programa, que continúa ampliando conceptos y adapta sus contenidos y formatos, poniendo siempre el foco en ayudar a familias y a la comunidad educativa a fomentar un estilo de vida saludable y responsable con el planeta.

Compromiso con la educación de calidad y la atención a la diversidad

El compromiso de Gadis con la educación de calidad también se refleja en la atención a la diversidad, ya que favorece que las niñas y niños con necesidades educativas especiales puedan completar el itinerario virtual que se incluye en la plataforma. Lo mismo ocurre con las 14 unidades con textos, vídeos, fichas interactivas y juegos, que también se han adaptado a estos escolares, para que puedan participar activamente en las aulas recorriendo toda la cadena de alimentos desde el origen, visitando una lonja, un huerto o una explotación ganadera, los almacenes y las diferentes secciones de los supermercados.

El programa &quot;Alimentes&quot; de Gadis se afianza como programa de referencia sobre hábitos de vida saludable en Castilla y León y Galicia.

Alimentes se ha afianzado como programa de referencia sobre hábitos de vida saludable en Castilla y León y Galicia. / Cedida / LZA

El plan pedagógico mantiene como herramienta estrella el Plato Alimentes, diseñado bajo las directrices del prestigioso Plato de Harvard para ilustrar de forma idónea las proporciones de una dieta equilibrada y que se regala a los niños que participan en las visitas a los supermercados.

Esta acción de RSC continúa firmemente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incidiendo directamente en el ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 4 (Educación de Calidad) y ODS 12 (Producción y Consumo Responsables).

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Premio al esfuerzo

Como broche final al curso escolar, y manteniendo su tradicional incentivo a la participación, Gadis ha sorteado cinco packs de tablets entre todos los centros educativos participantes, resultando ganadores dos colegios de Castilla y León y tres de Galicia.

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