Habrá que esperar más por la autovía de Zamora a Portugal: el primer tramo en obras de la A-11 se retrasa, el subdelegado del Gobierno explica por qué

El primer tramo en construcción de la Autovía del Duero o A-11 entre Zamora y la frontera con Portugal retrasa la finalización de las obras al mes de septiembre de 2027. El nuevo plazo lo ha dado a conocer este martes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha explicado los motivos que justifican ese retraso en una obra que arrancó en octubre de 2024.

Los trabajos inicialmente iban a durar doce meses pero el nuevo plazo ofrecido por Blanco eleva a tres años de trabajos para la construcción del kilómetro y medio de autovía más cercano a Portugal, entre el puente internacional de Quintanilha y el enlace con el desvío a la localidad de San Martín del Pedroso, en el municipio de Trabazos.

El subdelegado del Gobierno ha justificado el nuevo retraso por causas "técnicas, de desmonte y cuestiones sobrevenidas". Eso va a obligar a que se haga un modificado del proyecto y se produzcan "reajustes" tanto en el plazo, que cuando se adjudicó iba a ser de un año, como en el presupuesto, que era de 7,2 millones de euros pero ahora muy posiblemente se incrementará en base a los cambios que es necesario introducir.

"Posiblemente, sea un presupuesto insuficiente para los temas que se van a abordar ahora", ha detallado el representante del Gobierno de España en la provincia, que ha declarado que en las obras de ese tramo de desdoblamiento de la carretera Nacional 122 para su conversión en autovía actualmente se está trabajando y los trabajos "no se han parado, pero ha habido situaciones que hay que abordar de nuevo y el proyecto originario quedaba un poco incompleto, y eso lo que se está haciendo".

Tramo de la Autovía A-11 del que se ejecutan las obras. / Cedida

Preguntado por si se trata de una obra eterna, Ángel Blanco ha recordado que "todas las administraciones tiene obras eternas" y que en todas las obras existen vicisitudes, o al menos casi todas, porque, según ha subrayado, las obras de humanización de travesías de la capital zamorana, que ejecutó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con un presupuesto de unos 21 millones de euros "se hicieron a tiempo", pese a que eran unas obras "complicadas".

Variante de Alcañices

Sobre la conversión en autovía de la N-122, además de hablar del tramo de la frontera en construcción, se ha referido a la variante de Alcañices, de la que se aprobó en diciembre de 2025 la aprobación provisional del proyecto, con información pública y declaración de urgencia. Por ello, ha destacado que "solo falta la aprobación definitiva, ya se han hecho todos los trámites", por lo que cuando se produzca esa aprobación final se iniciará el proceso de licitación de una obra que inicialmente solo habilitará una de las dos calzadas de la autovía y que tendrá un presupuesto de 50 millones de euros. Ha precisado que esa variante que circunvala Alcañices se construirá en dos fases como estaba previsto. Eso supone que esa obra de 50 millones no convertirá la variante en autovía, ya que se construirán solo dos de los cuatro carriles, aunque sí servirá para desviar el tráfico de la N-122, principalmente de camiones y vehículos pesados, para evitar que pasen por el casco urbano de la capital alistana.

Ángel Blanco ha puesto de relieve que la Unidad de Carreteras del Estado en Zamora nunca había tenido tanta obra en marcha y entre ellas ha mencionado los contratos de reposición de firmes en la comunicación viaria entre Zamora y Salamanca, con una inversión de 2,5 millones en esta provincia y de tres millones en la de Salamanca. Del mismo modo, está en marcha una obra en el corredor de Roales y otras con fondos de emergencia para reparar tramos de la A-52 y otras infraestructuras viarias.