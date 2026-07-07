Lavado de cara al polígono industrial de Los Llanos en Zamora: renovará sus aceras y habrá otros elementos nuevos

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este martes los proyectos de renovación de aceras y asfaltado en el polígono de los Llanos. Se trata de una actuación financiada a través del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, con un presupuesto base de licitación de 800.000 euros.

El proyecto de renovación de aceras ha sido adjudicado a la empresa Torconsa Obras y Servicios S.L. por importe de 332.750 euros, mientras que el proyecto de asfaltado ha sido adjudicado a Aglomex, S.A. por importe de 347.000 euros, lo que suma una inversión de 679.750 euros, a la que hay que sumar la renovación integral de la iluminación a LED, por valor de 200.000 euros, dentro de otro proyecto que abarca distintas zonas de la ciudad.

“Se trata de una intervención acordada con la Asociación de Empresarios del Polígono y con la CEOE, fruto del diálogo permanente con el tejido productivo de la ciudad, y que pretende dar respuesta a las demandas empresariales de mejora del entorno tanto desde un punto de vista funcional como estético”, recuerdan desde el Ayuntamiento.

En concreto, el proyecto contempla la renovación de las aceras en las avenidas de Zamora, León, Asturias y Los Llanos, así como el asfaltado de las avenidas de León, Asturias, Europa y Los Llanos. Las aceras serán ejecutadas con adoquinado de alta resistencia, “garantizando mayor durabilidad, mejor comportamiento frente al tránsito pesado propio de un entorno industrial y una mejora sustancial de la imagen urbana del polígono”, se detalla.

Subvenciones a entidades

Por otra parte, también se han aprobado varias subvenciones nominativas y los convenios de colaboración con diversas entidades, alguna de ámbito internacional, como la Unrwa, para el acceso a servicios educativos para la infancia de Bit Jala, en Cisjordania, por importe de 20.000 euros.

Por su parte, la Asociación Zamora con el Sahara, recibirá para el desarrollo de sus actividades una subvención de 16.500 euros.

En el plano más cultural, la Asociación Little Opera, para la organización del XI Festival Internacional de Ópera de Cámara que tendrá lugar en Zamora del 24 al 26 de julio, contará con una ayuda de 55.000 euros.

En el ámbito social, la Asociación de Personas Sordas de Zamora recibirá 15.000 euros para el desarrollo del programa atención integral y promoción de la autonomía de sus usuarios, mientras que la Liga Española de la Educación, para el desarrollo de actividades festivas, socioculturales y comunitarias, tendrá una ayuda de 14.000 euros.

La lista de subvenciones se cierra con la Asociación Cultural Banda de Música de Zamora, que acudirá al World Music Constest en la ciudad de Kerkrade, Países Bajos, con una ayuda de 15.000 euros.