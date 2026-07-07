Minecraft convierte al IES María de Molina en un modelo de telecomunicaciones

El entorno del famoso videojuego de construcción Minecraft vuelve a servir de inspiración al IES María de Molina para lograr un nuevo premio. En esta ocasión, se trata del reto tecnológico TelecoCraft, donde el equipo de 2º de la ESO del aula de Pedagogía Terapéutica ha logrado el primer puesto en la categoría de Secundaria.

El jurado valoró la propuesta del grupo zamorano, que presentó un plan de mejora integral para las telecomunicaciones de su instituto a través del entorno virtual de Minecraft, en el que se incluían soluciones reales como el despliegue de una red de fibra óptica subterránea, la creación de una zona wifi para el patio, la optimización de las aulas digitales, el diseño de una sala de servidores y hasta el desarrollo de un satélite.

Un programa muy utilizado

No es la primera vez que el profesor Gustavo López Fernández aprovecha este juego para trabajar en el aula con sus estudiantes. Después de utilizarlo como herramienta de aprendizaje y motivación, recreando en este mundo digital el IES María de Molina, quisieron dar un paso más con la propuesta de este concurso: transformar ese espacio en un instituto conectado. El trabajo previo consistió en investigar sobre telecomunicaciones y cómo influyen en la vida diaria, comprendiendo que, gracias a ellas, es posible la comunicación a distancia, la conexión a Internet, el envío de información y el acceso a contenidos digitales.

Los alumnos, trabajando en el proyecto. / Cedida

“El trabajo para este proyecto se organizó por grupos y cada equipo recibió una misión relacionada con la mejora tecnológica de distintas zonas del instituto”, explica el docente al frente del proyecto. Las ideas que se pusieron en marcha fueron la instalación de una antena en el tejado del instituto para representar la transmisión de señales, la creación de una zona wifi en el patio para simbolizar la conexión inalámbrica a Internet o la modernización de las aulas con paneles interactivos y ordenadores individuales “fomentando un aprendizaje más visual y participativo”, destacan los alumnos.

Hasta un satélite

El proyecto también incluyó una sala de servidores para representar el almacenamiento de información, el diseño de una red de fibra óptica mediante túneles y cables que conectan diferentes espacios e incluso la construcción de un satélite a 114 bloques de altura “para mostrar cómo las telecomunicaciones también se realizan desde el espacio y permiten enviar información a grandes distancias”, justifican.

La zona wifi del patio, creada con Minecraft. / Cedida

Además, para que los visitantes comprendan el recorrido, se colocaron flechas y alfombras de colores que guiaban hacia los distintos personajes que explican cada espacio tecnológico. “Así, cualquiera puede explorar el mundo virtual siguiendo el camino y entender de forma sencilla cómo funcionan las telecomunicaciones”, añaden.

“Gracias a este reto, no solo comprendimos mejor qué son las telecomunicaciones y cómo funcionan, sino que también desarrollamos autonomía, confianza y habilidades digitales, convirtiendo el mundo virtual en un espacio real de aprendizaje, donde cada uno pudo aportar y sentirse importante en el proyecto”, agradecen.

Recogida del premio

Los alumnos, junto a su profesor, fueron hasta Valladolid para recoger su premio en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, en el Campus Miguel Delibes. Es la propia escuela quien puso en marcha este concurso, en colaboración con la Fundación UVa. Desde la organización, se destacó que esta iniciativa “ha puesto de manifiesto el interés de los jóvenes por explorar el ámbito tecnológico a través de propuestas innovadoras y creativas”.

Momento del fallo del jurado en el concurso TelecoCraft / Cedida

Con este tipo de concursos, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación “reafirma su compromiso con la divulgación de las telecomunicaciones, el fomento de las vocaciones STEM y el acercamiento de la ingeniería a la sociedad mediante actividades que combinan creatividad, innovación y aprendizaje”.

Foto de los premiados en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. / Cedida

Por su parte, López considera que “esta metodología de gamificación digital ha servido como una potente herramienta de aprendizaje práctico y de inclusión real, demostrando la capacidad, creatividad y tenacidad de este alumnado”. Además, con este galardón, el IES María de Molina “celebra un gran éxito tecnológico y visibiliza la importancia de apostar por una educación inclusiva, donde todo el alumnado tiene el potencial de brillar en igualdad de condiciones”, añade.