Llegada de niños migrantes sin familia a Zamora: "No ha habido problemas, pero a partir de ahora no sé qué pasará"

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, se ha referido al reparto de niños migrantes llegados a España sin familiares entre Comunidades Autónomas y a la llegada a Zamora de menores no acompañados.

Al respecto, Blanco no ha entrado a valorar las declaraciones del vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), en las que ha anunciado que preparan planes de retorno y repatriación de inmigrantes ilegales, también de menores, previa verificación de su edad y vínculos familiares.

El subdelegado del Gobierno tampoco ha hecho alusión al recurso presentado por el Gobierno autonómico de Castilla y León al reparto de menores no acompañados, pero sí ha querido constatar que hasta ahora "no hemos tenido nunca ningún problema" en la llegada de esos niños, "siempre se ha cumplido la normativa, la Junta de Castilla y León ha actuado como tiene que actuar".

Eso sí, el subdelegado del Gobierno también ha mostrado sus dudas sobre el futuro, ya que "yo hasta ahora no he visto ningún problema, a partir de ahora no sé lo que pasará", ha reflexionado.

Medio centenar más en Castilla y León

La Junta de Castilla y León anunció el pasado domingo que recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores, 50 más que los establecidos para la Comunidad en agosto del año pasado.

"Mientras que la población de Castilla y León ha crecido únicamente un 0,72% entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el número de menores asignados aumenta un 6,38%, pasando de 783 a 833, una diferencia que evidencia la falta de proporcionalidad en los criterios aplicados por el Gobierno y su desconocimiento de la realidad de Castilla y León", argumentó el Gobierno autonómico en un comunicado.