La interinidad docente no se reduce en Castilla y León a pesar de las últimas oposiciones

Las últimas oposiciones celebradas en Castilla y León para acceder a la carrera docente no han dado como resultado una reducción en la interinidad de este colectivo, según denuncia el sindicato CSIF. De esta manera, mientras que, a nivel nacional, la previsión de interinidad se sitúa en un 28%, en la comunidad asciende hasta el 34,5%, con la cifra de 32.936 docentes y 12.028 interinos.

La temporalidad del profesorado se ha convertido, según CSIF “es uno de los principales males de nuestro sistema educativo”. Una situación que, además, no se soluciona con la convocatoria sucesiva de oposiciones. Analizando datos a nivel nacional, el sindicato asegura que “aunque se cubrieran completamente las 20.278 plazas de 20225 y las 19.060 de este año, e incorporando todas las jubilaciones previstas, la tasa de interinidad seguirá en el 28% al comienzo de curso”, calcula.

Además, también se observa una “profunda desigualdad” entre territorios. Si en Castilla y León la interinidad es del 34,5%, en Galicia está a tan solo el 16,2%, mientras que en Navarra asciende hasta el 48,9%, con comunidades como País Vasco y Aragón por encima del 44%.

Sin avances

CSIF también lamenta que la actual legislatura esté concluyendo “sin que los docentes hayan visto ni un solo avance real en sus condiciones”, ni el cumplimiento de compromisos como la puesta en marcha del Estatuto Docente, la equiparación retributiva o la reducción efectiva de ratos y horarios, “que siguen bloqueados o aplazados”.

Mención especial tiene las consecuencias de la transformación del perfil del alumnado. “El número de estudiantes con necesidades educativas especiales se ha triplicado desde el curso 2011-2012”, calcula, así que exige una dotación estructural de especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación Educativa “muy superior a la actual”.

Por todo ello, el sindicato subraya que el profesorado ha finalizado el curso con unas malas condiciones laborales, “sobre todo, por una elevada interinidad, que continuará en septiembre, cuando se reanuden las clases”, vaticina, sin olvidar que vuelve a quedarse en papel mojado la prometida reducción de ratios y horarios.

Calendario de movilizaciones

Al no observar ningún cambio significativo o movimientos por parte de la administración, desde CSIF ya se anuncia un calendario de movilizaciones que coincidirán con el arranque del próximo curso, “sin descartar la convocatoria de huelga”, advierten. Una medida que pretende ser un espaldarazo a la escuela pública y en lucha por unas condiciones dignas del profesorado.

La primera de esas concentraciones ya tiene fecha: será el 16 de septiembre, ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de Madrid.