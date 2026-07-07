¿Cuántos ingresos necesita tener un "single" en Zamora para alquilar un estudio?

Acceder a una vivienda es aún más complicado si se quiere hacer en solitario. Alquilar o comprar supone un gran esfuerzo económico que cada vez menos personas que desean vivir solas se pueden permitir, pero que difiere en gran medida del territorio en el que se opte por asentarse. Por ejemplo, para poder comprar la tipología de inmueble más económica del mercado, es decir, un estudio, se debe ingresar un mínimo de 12.120 euros netos anuales de media en Zamora.

Con estos ingresos netos un "single" podría hacer frente al pago de los 303 euros que serían suficientes para pagar una cuota hipotecaria de un estudio medio en la capital, cuyo precio se sitúa en 92.000 euros. No obstante, además de hacer frente a esta cuota, debería aportar un total de 32.100 euros ahorrados previamente, que serían necesarios como aportación del 20% del valor no financiado y el 10% aproximado de gastos e impuestos. Una cantidad elevada, pero bastante inferior a la media de España, que se sitúa en 20.920 euros netos anuales, según un análisis elaborado por el portal Idealista.

En el caso de que se opte por alquilar un estudio, los ingresos necesarios se elevan hasta los 20.800 euros netos anuales, que serían necesarios para pagar los 520 euros mensuales que cuesta arrendar una vivienda de un único espacio en Zamora sin superar el 30% de los ingresos, recomendado por los expertos. Importe que sigue siendo inferior a la que se requiere en los grandes mercados inmobiliarios españoles para alquilar una vivienda tipo estudio, siendo la media del conjunto nacional de 34.000 euros de ingresos netos mínimos recomendados para hacer frente a una renta mensual de 850 euros.

El informe refleja así la enorme brecha existente entre los territorios más tensionados y los más asequibles. En compra, la ciudad donde más debe ingresar una persona es Madrid, donde debe ganar 32.600 euros limpios, además de pagar la entrada, la única ciudad junto a Palma y Bilbao que supera la barrera de los 30.000 euros netos. Les siguen Valencia (28.960 euros), A Coruña (28.320 euros), Cádiz (27.640 euros), Girona (27.400 euros), Las Palmas de Gran Canaria (26.320 euros), Santander (26.200 euros) y Málaga (26.080 euros). Por encima de los 25.000 euros netos de nómina anual están las ciudades Pamplona (25.360 euros), San Sebastián (25.040 euros) y Santa Cruz de Tenerife (25.040 euros).

En el caso de querer alquilar un estudio, una persona sola en Barcelona, Madrid y Palma debería ingresar 44.000 euros netos al año, mientras que en Valencia (42.000 euros), San Sebastián y Vitoria (35.000 euros en ambos casos) esa cifra es algo menor. Por debajo encontramos los casos de Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga (34.000 euros en las tres ciudades).

A nivel provincial, Baleares es la que exige una mayor nómina, puesto que una persona sola necesita ingresar 31.920 euros netos anuales para poder comprar un estudio, mientras que en Madrid la cifra alcanza los 30.480 euros y en Vizcaya los 27.000 euros.

En el caso de querer alquilar un estudio cumpliendo con la regla del 30%, los ingresos netos necesarios son más elevados en todas las provincias, siendo también Baleares donde es necesario contar con una nómina más abultada, en concreto, 44.000 euros netos anuales para alquilar un estudio. Le siguen Barcelona y Valencia, con 40.000 y 39.000 euros respectivamente.

Este escenario sitúa a Zamora en una posición ventajosa dentro del mercado residencial español, donde el menor precio de la vivienda facilita el acceso a quienes viven solos, especialmente si se compara con las grandes áreas urbanas, donde el coste de la vivienda obliga a disponer de salarios que duplican los de los territorios más asequibles.