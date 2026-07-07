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Dos incendios activos movilizan un amplio operativo de extinción en la provincia de Zamora

Los fuegos se han declarado con apenas unos minutos de diferencia en Carrascal y Abelón y han obligado a desplegar medios terrestres y aéreos

Los Bomberos sofocan el incendio entre Trabazos y Nuez de Aliste

Los Bomberos sofocan el incendio entre Trabazos y Nuez de Aliste / Diputación de Zamora

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Alejandro García Benito

La provincia de Zamora registra en la tarde de este lunes dos incendios declarados con apenas unos minutos de diferencia. El primero se inició en la Dehesa de San Julián, en Carrascal, mientras que el segundo fue detectado a las 15:19 horas en Abelón, localidad perteneciente al municipio de Bermillo de Sayago.

En el incendio de Carrascal, el servicio de emergencias recibió más de 35 llamadas desde las 14:57 horas alertando de la presencia de las llamas en la vegetación. No se han registrado heridos. En este fuego fueron movilizados Bomberos, Policía Municipal de Zamora, Cuerpo Nacional de Policía y medios del Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente.

Importante despliegue en Abelón

Para el incendio declarado en Abelón, Medio Ambiente ha activado un operativo compuesto por agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba, un equipo ELIF/BRIF y un helicóptero o hidroavión para tratar de controlar la evolución de las llamas.

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Ambos incendios permanecen activos y sus causas se encuentran en investigación

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