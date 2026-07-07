La falta de aparcamiento es el principal escollo de los zamoranos para comprar en el comercio local

El aparcamiento, o mejor dicho, la falta de estacionamiento en el centro de la ciudad, se ha vuelto una queja recurrente para los zamoranos. Preocupación que se refleja en el diagnóstico incluido en el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Comercio Local y de proximidad de Zamora. El análisis sitúa a la accesibilidad, la movilidad y el aparcamiento como la principal demanda de la población para impulsar la actividad comercial. El dato no deja lugar a dudas y es que el 96,1% de las personas encuestadas considera prioritario actuar sobre estos aspectos para mejorar la experiencia de compra y fortalecer al pequeño comercio.

El estudio, encargado desde la concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, muestra una ciudad que mantiene su confianza en el comercio local, valorando especialmente la cercanía y el trato, pero que reclama mejoras urgentes para hacer que sea más cómodo y accesible realizar las compras en los establecimientos.

Diagnóstico en el que hay que tener en cuenta que la forma de consumir ha cambiado significativamente en los últimos años. El comercio de proximidad ha dejado de competir únicamente con la tienda de al lado para enfrentarse a los precios de franquicias y cadenas, las grandes superficies comerciales de otras ciudades cercanas y el comercio online. Escenario en el que aparcamiento no es únicamente un problema menor, sino una condición para ganar competitividad.

El informe realizado por la firma de consultoría Ikei, llevado a partir de análisis técnicos y encuestas a hogares, expone como el 97,5% de las personas encuestadas asegura realizar sus compras habitualmente en Zamora, lo que demuestra que el pequeño comercio mantiene una base social muy sólida y que, pese a la competencia creciente de Internet, los hábitos de compra presenciales siguen teniendo un importante peso. Desde una perspectiva de edad y género, el 92,3% de la población que pertenece al grupo de edad comprendido entre los 18 y 44 años compra de manera cotidiana en la ciudad, mientras que un 7,7% lo hace de manera esporádica. En el rango de 45 a 59 años, el porcentaje de compradores habituales aumenta al 95,8%, con un 4,2% de compras esporádicas. El grupo de mayores de 60 años destaca con un 100% de compras cotidianas. Por género, el 92,3% de los hombres y el 100% de las mujeres realizan sus compras de forma cotidiana en Zamora, evidenciando una notable constancia en las preferencias de compra local, especialmente entre las mujeres y los mayores de 60 años.

Dos personas caminan por la calle del Riego en la ciudad de Zamora. / Víctor Garrido.

Por productos, la mayoría de los encuestados prefieren comprar productos de alimentación y del hogar en los supermercados y autoservicios de la ciudad (52,5% y 88,8%), seguido de tiendas de barrio (28,8% y 7,5%, respectivamente). En otras categorías, las preferencias varían significativamente. Para moda, calzado y complementos, el 87,5% de los consumidores compra en las grandes superficies de la ciudad mientras que, en la categoría de salud, el 98,8% prefiere las tiendas de barrio. En cuanto a la telefonía y electrónica y los artículos deportivos, éstos se compran mayormente en las grandes superficies de la ciudad (65,0% y 40%,respectivamente), mientras que los libros y juguetes se compran principalmente en tiendas de barrio (72,5%).

Para el 77,5% de la población zamorana la proximidad de los establecimientos es el factor más importante a la hora de realizar sus compras, seguido por la atención y disposición del personal (58,8%) y la confianza (43,8%). Desde una perspectiva de edad y género, la cercanía de los comercios y la atención y disposición del personal son los dos aspectos más relevantes para el conjunto de la ciudadanía. No obstante, según el perfil, el tercer factor predominante es diferente: el grupo de edad comprendido entre los 18 y 44 años y las mujeres priorizan la relación calidad-precio, mientras que las personas mayores de 45 años y los hombres prefieren la confianza.

Combinación de cercanía de los establecimientos que prima a la hora de decidirse por dónde comprar y la atención recibida en los comercios que explica por qué la tienda "de toda la vida" sigue resistiendo en Zamora, e incluso gana efectivos frente a otras ciudades que pierden autónomos dedicados al comercio minorista. Urbe que también gana puntos gracias a la seguridad, la accesibilidad y la iluminación, que sobresalen como los aspectos mejor valorados acerca del atractivo urbano de la ciudad.

Clientes que aprecian, por tanto, la calidad del trato más humano como la comodidad de poder contar con establecimientos próximos a sus casas, pero que reclaman más facilidades en el proceso de compra. Especialmente, la mejora de la accesibilidad y el aparcamiento. Prioridad seguida por el lavado de cara de las calles comerciales, que destacan el 92,1% de los encuestados, y las actividades de dinamización y promoción, trascendentes para el 43,8%.

Varias personas caminan por la calle Santa Clara, uno de los principales ejes comerciales de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Desde una perspectiva de edad y género, facilitar la accesibilidad y el aparcamiento y la renovación de las calles comerciales son las principales prioridades para la mayoría de la población. Sin embargo, las mujeres priorizan las actividades de dinamización y promoción. Según el perfil, la población joven de entre 18 y 44 años y los hombres prefieren ampliar la oferta comercial, mientras que las personas mayores de 45 años y las mujeres siguen dando más importancia a las actividades de dinamización y promoción y a la renovación de las calles comerciales.

Cifras que ponen sobre la mesa que, para una gran parte de la población, sobre todo, para aquellos que quieren hacer compras de cierto volumen, los que viven en los barrios periféricos o que tienen más dificultades de movilidad, el poder aparcar cerca de una zona comercial es un factor determinante. Sin olvidar, a los clientes que viven en los pueblos y que son, para muchos comercios locales zamoranos, un sector fundamental.

Zona ORA y estacionamientos disuasorios

El estudio pone el foco en las vías azules de Zamora, es decir la Zona ORA, como un componente "esencial" de la infraestructura urbana y comercial de la ciudad, desempeñando un "papel crucial en la movilidad sostenible de la ciudad, facilitando una mejor circulación de los vehículos". Este servicio ha sido implantado en las calles de la ciudad donde la necesidad de compartir el uso de las escasas y limitadas plazas es mayor, tal y como ocurre en la zona centro de la ciudad. De este modo, lo que se pretende es dar solución a la necesidad de los comercios de disponer de zonas libres para sus clientes.

En cuanto a los parkings ubicados en el entorno de los principales ejes comerciales, se encuentran el situado en plena Plaza de la Marina Española, con 129 plazas; el de la Plaza de La Constitución, con un aforo máximo de 160 plazas; y el de San Martín, con 244 plazas disponibles a unos siete minutos andando de la Plaza Mayor.

Asimismo, el informe destaca el nuevo modelo sostenible impulsado por el Ayuntamiento de Zamora en el que se incluyen, entre otras medidas, la construcción de diferentes aparcamientos disuasorios, con el fin de eliminar el denominado tráfico parásito por el centro de la ciudad y aumentar el uso de transporte público en lugar del coche particular. Mejora de los aparcamientos en las entradas de la ciudad que facilita el acceso a las zonas comerciales para clientes de localidades cercanas.

Asimismo, la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Zamora ha llevado a la reubicación de plazas de estacionamiento regulado y la creación de nuevas zonas ORA, como la Zona 10, operativa desde octubre del año 2022. Última zona de servicio de estacionamiento regulado que se creó para compensar las plazas perdidas y que abarca calles como Ronda de San Torcuato, Santa Elena, Guardia Civil, Avda. Plaza de Toros, Condes de Alba y Aliste y Amargura.