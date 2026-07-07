Detenido en Zamora un hombre tras dar una patada a su pareja: ya van siete casos de violencia de género en seis días en Zamora

En los seis primeros días del mes de julio se han producido ya en la provincia de Zamora siete casos de violencia machista. Las cifras preocupan al subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, que ha recordado que el lunes por la noche se produjo en una localidad de la provincia la última situación de presunta agresión a una mujer a cargo de su pareja. El hombre ya ha sido detenido por la Guardia Civil después de una rápida actuación, tras comunicar la víctima que había sufrido una agresión física por parte de su pareja, que le había dado una patada, según ha detallado el subdelegado, que no ha querido dar más datos de la zona de la provincia en la que se produjo este suceso.

Este nuevo caso llega después de que el pasado fin de semana fuera la Policía Nacional la que tuvo que intervenir ante otro caso de riesgo extremo de violencia de género en la capital. En ese caso también se produjo una agresión física "sin consecuencias graves" para la víctima y el hombre ya ha sido detenido por los agentes de la Policía Nacional, lo que ha evitado "males mayores", ha explicado el subdelegado del Gobierno.

Cada vez más víctimas

El incremento de casos de violencia machista en la provincia queda reflejado en las cifras de mujeres incluidas en el sistema Viogén de protección a víctimas, que ya son 324 en la provincia, lo que supone un 14% más que las que había el año pasado en estas fechas. De ellas, tres son casos de riesgo alto y en trece casos se ha ordenado la colocación de un dispositivo tipo pulsera electrónica que alerta si el supuesto agresor se acerca a la víctima, frente a las nueve pulseras de seguimiento que había hace un año.

Ángel Blanco ha recordado los últimos casos para "hacer ver que es un problema real también en Zamora, en cualquier momento puede ocurrir algo", ha advertido, para subrayar a continuación la importancia no solo del trabajo policial sino también de "la colaboración ciudadana y del entorno familiar, laboral y de cualquier persona que sepa algo" a la hora de denunciar situaciones de esa lacra social.

El subdelegado del Gobierno ha hecho esa reflexión tras guardarse este martes al mediodía un minuto de silencio por las últimas víctimas mortales de la violencia de género en España, dos mujeres y la hija de una de ellas asesinadas en Málaga y Alicante. De las 27 mujeres a las que este año han matado sus parejas en España, solo nueve habían denunciado previamente a su maltratador, según ha resaltado Blanco, que ha hecho hincapié además en el hecho de que 17 de estas víctimas estaban ya en el trámite de ruptura o separación, un momento "de alto riesgo" en el que las víctimas de la violencia de género tienen que tener "mucho cuidado".

Al minuto de silencio guardado en Zamora por las últimas víctimas han asistido una treintena de personas, entre representantes institucionales, de los cuerpos y fuerzas de seguridad y funcionarios de la Subdelegación del Gobierno.