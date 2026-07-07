ANPE exige un Estatuto de la Profesión Docente que reconozca la carrera profesional

El sindicato ANPE aprovecha el final del curso para recordar que todavía le quedan a la administración muchas promesas por cumplir, comenzando por la elaboración del Estatuto de la Profesión Docente, un documento comprometido “que reconozca la carrera profesional, impulse el desarrollo profesional y otorgue estabilidad y prestigio a la función docente”, detalla.

ANPE lamenta que, cerrado ya el curso 2025-2026, no se han visto avances reales en reivindicaciones históricas del sector. “No se puede seguir exigiendo más a los docentes mientras se posponen una y otra vez las medidas necesarias para fortalecer y mejorar la profesión. No es razonable pedir excelencia educativa sin garantizar antes unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asume el profesorado”, considera el sindicato.

Otras reivindicaciones

El insuficiente reconocimiento profesional del profesorado es solo una de las quejas de los docentes, a las que se suman reivindicaciones ya conocidas, como la excesiva burocracia “que sigue creciendo hasta convertirse en una carga de resta tiempo a la tarea fundamental de enseñar”; plantillas insuficientes “para responder a las necesidades reales de los centros” o la pérdida acumulada de poder adquisitivo “que sigue castigando injustamente a un colectivo esencial para el futuro del país”.

Pese a todo ello, ANPE subraya que en este curso “el profesorado ha vuelto a responder ante todos los retos que surgen en las aulas, atendiendo una realidad educativa cada vez más compleja y asumiendo responsabilidades que van mucho más allá de la enseñanza. Mientras otros debaten sobre educación, los docentes la hacen posible cada día”. Por eso inciden en que “el profesorado ha vuelto a cumplir. Ahora es el momento de que las administraciones cumplan con el profesorado”.

Deseos para el nuevo curso

De ahí que apuesten por un nuevo curso centrado “en la reducción real de la burocracia, el fortalecimiento de la autoridad docente, la mejora de las condiciones laborales, de la recuperación del poder adquisitivo y del impulso definitivo al Estatuto de la Profesión Docente”, enumera. “Los docentes no necesitan más promesas, necesitan hechos”.

Por todo ello, ANPE afirma que continuará defendiendo todas estas reivindicaciones “con firmeza, responsabilidad e independencia en todos los ámbitos de negociación y representación. Y lo haremos desde la convicción de que la mejora de la educación pública comienza, necesariamente, por la mejora de la profesión docente”, finaliza.