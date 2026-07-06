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Los zamoranos confían en España para el duelo ante Portugal: "Tiene que ganar"

Los lectores de La Opinión de Zamora se muestran mayoritariamente optimistas de cara al partido de esta noche, aunque algunos reconocen la dificultad del encuentro

La selección española busca asegurarse la primera plaza del grupo H contra Uruguay (esta madrugada a las 02:00 h).

La selección española busca asegurarse la primera plaza del grupo H contra Uruguay (esta madrugada a las 02:00 h). / Lavandeira Jr / EFE

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Alejandro García Benito

La selección española afronta hoy a las 21:00 un exigente partido frente a Portugal, y los lectores de La Opinión de Zamora tienen claro su pronóstico: la mayoría confía en una victoria de España. A través de una encuesta realizada en redes sociales, los zamoranos han mostrado optimismo antes del encuentro, aunque sin olvidar el potencial del combinado portugués.

Entre las respuestas destacan pronósticos contundentes como el de un lector que apuesta por un "España 4, Portugal 1", mientras otro confía en un triunfo ajustado: "2-1, goles de Oyarzabal y Lamine; Ronaldo para Portugal".

Optimismo con cautela

Otros seguidores creen que el partido será muy igualado. "Está difícil este partido, esperemos que gane España", señala uno de los participantes, mientras otro asegura: "Yo espero que sí, aunque sea de penalti y en el último minuto".

El optimismo también deja espacio para el humor. "Tiene que ganar, que yo llevo una semana con la camiseta puesta", comenta una aficionada, mientras otro tira de cultura popular y bromea: "Gana Portugal, en Los Simpsons sale como ganador del Mundial". Aunque la realidad es que esa final de la que hablan los dibujos animados era contra México que cayó eliminada esta madrugada frente a Inglaterra, por suerte para nuestro equipo este comentario pierde toda la credibilidad. 

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Zamora está confiada pero sabe que habrá que sufrir para poder celebrar esta noche.

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