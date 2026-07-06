Zamora rompe la tendencia regional y eleva sus concursos de acreedores

Los concursos de acreedores aumentaron en Zamora un 14,3% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, en contraste con la tendencia general de Castilla y León, donde estas solicitudes descendieron un 25,9%. La provincia zamorana se sitúa así entre las pocas excepciones de la comunidad, junto a Segovia y Ávila, en un contexto autonómico marcado por la caída de los procedimientos concursales.

Según la estadística del Colegio de Registradores de España, en Castilla y León se contabilizaron 417 concursos de acreedores entre los meses de enero y marzo de este año, frente a los 563 registrados en el primer trimestre de 2025. Se trata de la comunidad autónoma donde más se han reducido estas solicitudes y de una de las cinco únicas del país en las que descienden.

El dato de Zamora rompe esa dinámica regional. La provincia es una de las tres de Castilla y León en las que crecen los concursos de acreedores, junto a Segovia, que anota un incremento del 171%, y Ávila, con una subida del 150%. En el lado contrario se sitúan Valladolid, con una caída del 73%; León, con un 28% menos; Soria, con un descenso del 26%; Salamanca, con una bajada del 20%; y Palencia, con un 13% menos. Burgos se mantiene como la provincia más estable, con un ligero aumento del 3%.

Pese a la bajada general en Castilla y León, la evolución en el conjunto de España apunta en otra dirección. Desde la reforma de la Ley Concursal en 2022, la tendencia ha cambiado hacia incrementos moderados. De hecho, en el primer trimestre de 2026 se presentaron 16.556 concursos en todo el país, un 7,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según la estadística del Colegio de Registradores de España, que contabiliza las solicitudes presentadas tanto por empresas como por particulares,

No obstante, si se atiende únicamente a los concursos de empresas, sin contar a los particulares, la situación también refleja un repunte en Castilla y León. En la comunidad, se registraron 35 solicitudes empresariales en los tres primeros meses del año, lo que supone un aumento del 25%. De todas ellas, tres corresponden a Zamora.

"Una de las cosas que tienen las crisis es que las empresas que resisten se hacen más fuertes, pero hay otras que están pasando por momentos muy difíciles, porque ven cada día cómo los precios se disparan", valora Luis María Arnaiz, el director y cofundador de Trademat, compañía dedicada a facilitar las liquidaciones concursales y evitar esa carga de trabajo a las empresas inmersas en el proceso, ayudando a los abogados y administradores a solucionar las ventas de los activos.