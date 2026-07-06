Zamora estrena nueva terapia para los tumores cerebrales

El Complejo Asistencial de Zamora ha destinado 10.450 euros al arrendamiento durante un mes de un equipo de terapia tratamiento tumores (TTFields), según la resolución de un contrato que ha publicado la Junta de Castilla y León.

Sirve para el tratamiento de tumores cerebrales con campos electromagnéticos con unos electrodos externos que se ponen el cuero cabelludo y se conectan a una fuente de eléctrica alterna de baja intensidad e intensidad intermedia para interferir con la división de las células tumorales. Es una terapia nueva que se ha aprobado recientemente.

Los TTFields se basan en el principio según el cual las células cancerosas poseen propiedades eléctricas diferentes a las células sanas, lo que las hace más susceptibles a la interferencia de los campos eléctricos, que pueden penetrar las membranas celulares e intervenir en la división celular. La tecnología de campos eléctricos para el tratamiento de tumores ha sido estudiada en distintos trabajos clínicos en pacientes con ciertos tipos de cáncer. Entre ellos, un tumor cerebral agresivo denominado glioblastoma, en el que se ha demostrado la eficacia de TTFields cuando ha sido utilizado como parte del tratamiento estándar.

Generador de campo eléctrico

El tratamiento del gioblastoma con TTFields se administra mediante un dispositivo portátil que consta de un generador de campo eléctrico, caja de conexión y cables con transductores que aplican el campo eléctrico. Estos transductores se adhieren al cuero cabelludo, previamente rasurado, colocados estratégicamente sobre el cráneo según la ubicación del tumor identificada en imágenes de resonancia magnética. Para conseguir un efecto terapéutico es necesario usarlo durante la mayor parte del día (al menos un 70% del tiempo). Además de los cerebrales, esta terapia se aplica también a algunos otros tipos de tumores localizados en otras partes del cuerpo, como el de pulmón.

Por otra parte, los tres profesionales que han elegido Zamora para el contrato de fidelización post MIR, dos en Oncología Médica y uno en Radioterapia pueden aliviar la situación del servicio de cara a este verano, cuando se preveía que la escasez de profesionales pudiera provocar problemas.