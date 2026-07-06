Vuelve el Terraza Fest: casi un centenar de actuaciones en el exterior de los bares de Zamora en formato vermú o tardeo

Se ha convertido en un clásico del verano en la ciudad. Son conciertos de pequeño formato que, por una parte, permiten animar las terrazas hosteleras en la época de verano y por otra ayudan a darse a conocer a artistas emergentes. Esa es básicamente la filosofía del Terraza Fest, un calendario de conciertos en los espacios exteriores de los establecimientos hosteleros que promueve la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora.

La coordinadora del programa, Jéssica Baz, ha detallado que los conciertos musicales, cuentacuentos y monólogos de humor se prolongarán hasta el próximo 12 de octubre. Serán tres meses de actuaciones que llenarán las terrazas de los negocios de hostelería en los que se desarrollan, a tenor de la experiencia de ediciones pasadas. A lo largo de toda la campaña está previsto programar, como el año pasado, entre setenta y cien actuaciones, bien sea en formato vermú matutino o de tardeo, con un horario máximo de conclusión de los eventos establecido a las once y media de noche, para no causar molestias a los vecinos.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha recordado que en las primeras ediciones del Terraza Fest el programa de actuaciones se prolongaba únicamente hasta el mes de septiembre, pero como cada vez se extienden más tiempo las temperaturas estivales, a demanda de los propios hosteleros, se ha ampliado el calendario de los espectáculos en terraza hasta el puente del Pilar.

En cuanto a la procedencia de quienes salen al escenario, Jéssica Baz ha explicado que el 70 % son grupos o artistas locales y el resto proceden tanto de otros lugares de la provincia como Benavente, Toro o la comarca de Sanabria como de provincias limítrofes como Valladolid o Salamanca.

Cartel del Terraza Fest, en la presentación de la programación. / Alba Prieto

Aunque el programa completo aún no está cerrado y se irá ampliando y dando a conocer a través de las redes sociales semana a semana, se espera que participen, como en edificios anteriores entre 20 y 25 negocios de hostelería de la ciudad.

Primeros conciertos

Para comenzar, las primeras funciones programadas se desarrollarán el viernes día 10, de 21.30 a 23.30 horas, en la terraza de la Marina de Risco Café y Berlín Rock&Beer; al día siguiente, en el mismo horario, la actuación del monologuista Sergio Muro, en el merendero El Panadero de Valorio; y el domingo día 12 de julio, en el pub Numancia de la plaza de Cristo Rey, con el concierto de Hellen de Luxe, que ofrecerá de 21.00 a 23.00 horas canciones de rock&roll, blues, country, swing, bolero y música americana.

La coordinadora de la programación ha señalado que prueba de que la fórmula funciona es que la mayoría de establecimientos hosteleros repiten e incluso muchos amplían los conciertos que programan de un año a otro, al ver como eso les permite llenar la terraza y les atrae nueva clientela a sus negocios.

Para los artistas emergentes, este formato les permite darse a conocer y ofrecer sus primeras actuaciones ante el público, haciéndolo además en un escenario de cercanía, ya que la mayoría de las terrazas hosteleras no son muy grandes y cuentan con un aforo limitado.

El plan musical al fresco y tomándose un combinado acaba de comenzar, un verano más, en la hostelería de la ciudad.