Una primera mirada a Europa

La Fundación Rei Afonso Henriques albergará durante esta semana la quinta edición del programa Encuentro de Jóvenes de Castilla y León, un encuentro en el que los participantes aprenderán cuestiones básicas sobre el marco comunitario. La cita se llevará a cabo entre los días 6 y 8 de julio, durante los cuales tendrán lugar distintas charlas que informarán a los asistentes sobre programas europeos a los que pueden acceder. Se realizarán también actividades lúdicas como talleres de animación y música en directo, así como visitas al casco histórico de Zamora y al pueblo portugués Miranda Do Douro.

Esta iniciativa forma parte del programa de la Red Europea de Castilla y León, una red regional de información sobre la Unión Europea, formada por centros especializados distribuidos por la comunidad autónoma y dependientes de la UE, cuyo objetivo es divulgar conocimientos sobre esta a los ciudadanos.

El acto de inauguración de este lunes ha contado con la presencia de la directora de Acción Exterior de la Junta, Ruth Andérez; del vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte; del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo; y del secretario general de la FRAH, José Luis González Prada. También ha participado de forma telemática el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja Crespo.

V Encuentro de Jóvenes de Castilla y León en la FRAH de Zamora / Cedida

González Prada ha dado la bienvenida a los estudiantes y ha recordado la presencia de representantes de los centros Europe Direct y de las universidades públicas de Castilla y León. En su intervención telemática, Calleja Crespo ha señalado la importancia de conmemorar el 40 aniversario que se cumple este año de la entrada de España en la Unión Europea, “posiblemente uno de los hitos más importantes para nuestro país en el siglo XX”.

“Encuentros como este cumplen con un objetivo esencial, el de acercar la Unión Europea a los más jóvenes de esta región, acercarlos a los valores europeos, y también sirven como un mensaje de colaboración, de confianza en nosotros mismos y de trabajar juntos por nuestro continente”, ha subrayado Calleja.

Porteriormente, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo, ha señalado cómo este proyecto se ha consolidado durante sus ediciones como un espacio para el intercambio de ideas, experiencias y oportunidades. “En este contexto de transformación del orden internacional, los espacios de cooperación regional, como la Unión Europea, adquieren más relevancia que nunca”.

Ha recalcado que la iniciativa da a conocer a los estudiantes un gran abanico de opciones para un futuro que, aunque marcado por la incertidumbre, puede estar lleno de posibilidades. “Os permite comparar, compartir experiencias y os ayuda a ampliar vuestra visión del futuro. Y eso no es sólo positivo para cada uno de vosotros, también para nuestro conjunto de la sociedad, porque cuanto mayor sea vuestro desarrollo personal y profesional, mayor será también el progreso de toda la sociedad en su conjunto”, ha alentado Bernardo a los jóvenes.

Zamora. La directora de Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Ruth Andérez, representantes de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora, y el secretario general de la FRAH, José Luis González Prada, participan en la inauguración del V Encuentro de Jóvenes de Castilla y León. En la sede de la FRAH / Alba Prieto

En la siguiente intervención, Víctor López de la Parte, de la Diputación de Zamora, ha destacado la importancia de que los estudiantes sean conscientes de la identidad de los pueblos que se encuentran en la raya entre España y Portugal y de cómo dichos países cooperan juntos.

Por último, Ruth Andérez ha repasado las actividades e iniciativas que tiene planificadas la administración autonómica en relación a la UE, animando a los presentes a aprovechar dichas oportunidades. “Cada una de esas experiencias os va a permitir sin duda crecer a nivel personal y profesional”.

Una vez finalizada la inauguración, se ha dado paso a distintas mesas redondas donde se ha informado a los participantes sobre las opciones que pone la Unión Europea a su disposición.